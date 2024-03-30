Украинский тренер – о Любеновиче: Смотрел на него и ловил себя на мысли, что он не похож на футболиста, скорее – на актера

Бывший футболист ряда украинских клубов, а также экс-тренер винницкой "Нивы", белоцерковского "Арсенала", "Полтавы", "Таврии", "Николаева" и других клубов поделился с журналистом UA-Футбол ожиданиями от ближайшего тура УПЛ. Также Олег Федорчук оценил перспективы "Миная" на спасение в Премьер-лиге.

- Спасется ли "Минай"? Ходят слухи, что у хозяев клуба возродился интерес к команде и к ее нахождению в Премьер-лиге. Ну, посмотрим, насколько это так, - взял слово господин Федорчук. – Но чем бы ни закончилась борьба "Миная" за выживание, тренерскую работу Желько Любеновича уже сейчас можно назвать одним из сюрпризов весенней части сезона. Для меня абсолютно очевидно, что его тренерская карьера сложится.

Я Любеновичу всегда симпатизировал. Помню, еще когда он был игроком, я смотрел на него и ловил себя на мысли, что он совсем не похож на футболиста, скорее – на актера. И кстати, он сейчас оказался в такой же ситуации, как я двадцать лет назад. Осенью 2004-го я принял "Таврию", которая после 10-ти туров набрала шесть очков и шла на предпоследнем месте. Казалось, что все безнадежно. Но мы смогли собраться, перестроить игру, и в итоге финишировали на 7-м месте, совсем немного не дотянув до еврокубков. Во втором круге, помню, были вообще третьими по набранным очкам – проиграли только "Шахтеру" и "Динамо" по 0:1. Поэтому мне бы хотелось, чтобы Любенович сейчас повторил мою историю.

В футболе не бывает ничего невозможного. Хотя понятно, что к "Минаю" теперь все будут относиться совсем по-другому, и настраиваться на матчи с ними совсем по-другому. И вопрос в том, хватит ли у Любеновича для этого глубины состава или, как у нас говорят, "лавочки"?, - сказал Олег Федорчук.

Отметим, что в 22-м туре УПЛ "Минай" сыграет против "Александрии" на своем поле. Матч запланирован на воскресенье, 31-е марта, в 13:00.