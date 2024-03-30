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Известны стартовые составы на матч Верес - Кривбасс
Игра 22-го тура начнется в 18:00
Фото: УПЛ / Автор невідомий
Ровенский "Верес" и криворожский "Кривбасс" объявили стартовые составы на матч 22-го тура.
Верес:
Стартовый состав: 44 Паст Евгений, 71 Гакман Василий, 23 Кучеренко Александр, 3 Вовченко Семен, 11 Дахновский Виталий, 88 Кухарук Андрей, 29 Кучеров Валерий (К), 30 Шастал Дмитрий, 2 Смиян Максим, 20 Яго, 87 Мрвалевич Марко.
Запасные: 47 Когут Богдан, 78 Кулик Михаил, 39 Балан Денис, 57 Мельник Александр, 6 Жулио Сезар, 95 Шевченко Евгений, 10 Клец Дмитрий, 8 Годя Дмитрий, 9 Шестаков Михаил, 89 Гайдучик Николай, 7 Янаков Денис, 5 Курко Василий.
Тренер: Шандрук Олег.
Кривбасс:
Стартовый состав: 33 Клищук Андрей, 7 Понедельник Андрей, 13 Бескоровайный Даниил (К), 5 Стецьков Тимур, 55 Нябейе Дибанго Джуниор Иван, 21 Кузык Денис, 8 Бизимана Джихад, 22 Вакулко Юрий, 94 Задерака Максим, 20 Микитишин Артур, 80 Принс.
Запасные: 1 Хома Богдан, 30 Маханьков Владимир, 25 Бандейра Да Фонсека Рафаэль Александре, 39 Сантини Натанаэль, Рубен, 11 Татарков Никита, 23 Илич Хрвое, 47 Твердохлеб Егор, 14 Лунев Максим, 9 Соса Даниэль, 10 Хомченовский Дмитрий, 99 Близниченко Виктор, 97 По Жан Морель.
Тренер: Вернидуб Юрий.
Поединок начнется в 18:00. Следите за событиями в нашей
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