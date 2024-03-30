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Ворскла - Динамо: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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Фото: ФК Динамо Київ/Автор - невідомий
31 марта пройдет четыре матча 22-го тура УПЛ 2023/24. В одном из них полтавская "Ворскла" дома будет принимать киевское "Динамо".
Перед этой встречей мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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