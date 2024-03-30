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УПЛ. Верес - Кривбасс 0:2. Все решила отмашка Мрвальевича

Премьер-лига
Обновлено

Очередной прагматичный триумф подопечных Вернидуба

УПЛ. Верес - Кривбасс 0:2. Все решила отмашка Мрвальевича

Фото: УПЛ

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на гостевой статус, достаточно прогнозируемо с первых минут подопечные Юрия Вернидуба укротили мяч к своим ногам и имели больший процент владения. Однако, моменты возникали с определенной периодичностью у ворот обоих коллективов.

Ровенчане при поддержке собственных трибун вообще не выглядели мальчиками для битья и порой даже действовали опаснее грозного соперника. В частности, хорошие возможности были у Шастала, однако форварду "Вереса" не хватало точности в завершающей стадии. Стоит отметить прессинг футболистов Олега Шандрука. Хозяева хоть и действовали вторым номером, однако при потере мяча сразу высоко встречали криворожан.

На экваторе первого тайма "Кривбасс" полноценно завладел инициативой и преобладал по количеству ударов. При этом ровенская команда не садилась глубоко в оборону и пыталась огрызаться. В общем, игра была открытой, мяч не задерживался в центре поля, однако обеим сторонам очень не хватало оригинальных решений в последней трети поля. Коллективы доходили до ворот друг друга, однако дальше в большинстве случаев следовали хаотичные удары. Немного острее выглядела команда Юрия Вернидуба.

Концовка первых 45 минут оказались огненной. Однако, к сожалению, не из-за игры. В порыве борьбы, уже сидя на газоне, Мрвалmевич рукой отмахнулся от Стецькова. Отмашка выглядела грубо, однако вряд ли черногорский нападающий сделал это специально... Арбитр встречи Роман Блавацкий сначала показал обоим игрокам по желтой карточке, однако после этого откликнулся на запрос своих ассистентов и обратился за помощью к VAR. В итоге "горчичник" для Марко был отменен и он увидел перед собой красный свет. Нервы откровенно подвели легионера.

Команды так и завершили первую половину со счетом 0:0. Однако уже перед перерывом можно была четко сказать, что данное удаление в корне изменит сценарий и характер игры. Гостям было трудно раскрывать оборону ровенчан, игра в большинстве должна была упростить данную задачу.

Так и произошло. Досрочный уход Мрвальевича сломал планы Олега Шандрука на эту игру и заставил хозяев подсесть на своей половине значительно глубже. Взятие ворот было лишь вопросом времени. Не прошло 10 минут со старта второго тайма как "Кривбасс" вышел вперед. Фланговый прострел от Дибанго в свои ворота срезал Кучеренко. Теперь задача для "Вереса" усложнилась максимально.

Ну а криворожский коллектив попал в очень комфортную позицию: мяч под вашим тотальным контролем, а у соперника недостаточно ресурсов, чтобы идти большими силами вперед. Далее сценарий игры стал абсолютно предсказуемым. Гости никуда не спешили, перекатывали мяч и изредка с разных позиций пробивали по воротам Паста. Ну а вся острота от "Вереса" свелась на нет.

Впрочем, нужно отметить характер игроков Шандрука. В последние 15 минут встречи ровенский коллектив активизировался и даже имел неплохие шансы для того, чтобы установить паритет на табло. Однако, еще одним голом отметился именно "Кривбасс". Преимущество в счете удвоил вышедший на замену Лунев - стража ворот "Вереса" подвел газон и бутсы.

Очередной триумф команды Юрия Вернидуба. Уже третий подряд. "Кривбасс" хоть и не впечатляет своей игрой в весенней части УПЛ, но потерял очки только в поединке с "Шахтером". А вот борьба за сохранение прописки в элитном дивизионе для "Вереса" только набирает новые обороты.

Матч 22-го тура УПЛ сезона 2023/24

30.03.2024. Ровно, стадион "Авангард".

"Верес" - "Кривбасс" 0:2

Голы: Кучеренко 54 (автогол), Лунев 89.

"Верес": Паст - Гакман (Балан 75), Вовченко, Кучеренко, Смиян - Шастал (Янаков 63), Кучеров (к), Кухарук (Клец 63), Дахновский (Курко 75)- Яго Сикейра (Шестаков 46) - Мрвалевич.

Запасные: Когут (в), Кулик (в), Балан, Гайдучик, Годя, Жулио Сезар, Клец, Курко, Мельник, Шевченко, Шестаков, Янаков.

Главный тренер - Олег Шандрук.

"Кривбасс": Клищук - Дибанго, Стецков, Бескоровайный (к), Понедельник - Микитишин (Лунев 56), Вакулко (Илич 46), Бизимана, Кузык (По 75) - Задерака (Соса 46), Принс (Хомченовский 82).

Запасные: Маханьков (в), Хома (в), Бандейра, Сантини, Близниченко, Илич, Лунев, По, Соса, Татарков, Твердохлеб, Хомченовский.

Главный тренер - Юрий Вернидуб.

Предупреждения: Кухарук 23, Вакулко 40, Сикейра 44, Стецков 45+1, Смиян 57, Кучеренко 87, Вовченко 90+3.

Удаление: Мрвальевич 45+1.

Арбитр: Блавацкий Роман.

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Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно)
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Комментарии
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Вarcelinius
30.03.2024 в 21:02
И вот потом люди удивляются и спрашивают, ну почему это средненький Кривбасс до сих на втором месте? Отвечаю. Да патамушта!
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Комментарии 23
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Вarcelinius
30.03.2024 в 21:02
И вот потом люди удивляются и спрашивают, ну почему это средненький Кривбасс до сих на втором месте? Отвечаю. Да патамушта!
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Вarcelinius
30.03.2024 в 20:35
После сегодняшнего поражения Полесья и победы Кривбасса можно уже смело сказать, Кривбасс в еврокубках. На каком месте? Посмотрим. Может даже и на третьем евролиговском. Это будет грандиозным успехом для Кривбасса после возрождения. Кто на первых двух? Вы сами знаете кто.
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andy1973 (Рівне)
30.03.2024 в 20:38
тільки Європа це не Україна.
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Вarcelinius
30.03.2024 в 20:40
Согласен. Значит для начала тогда в Лигу конференций, я не против.
 
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andy1973 (Рівне)
30.03.2024 в 20:43
з такою грою там нема що ловити крім як ганьбитись
 
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Вarcelinius
30.03.2024 в 20:56
Ну знаешь ли... Как правило под еврокубки финансово стабильные команды немного усиливаются. А у Кривбасса сейчас с деньгами всё в порядке. Летом будут стоящие приобретения однозначно. А с такой игрой, как сейчас, согласен, побеждать в еврокубках будет практически невозможно. Но Вернидуб, шо-нибудь придумает, Вернидуб порешает... опыт уже есть, да ещё какой, Реал и Шахтёр в ЛЧ обыгрывал. К тому же у нас в команде появились неплохие негры, Принс, Соса, По, Дибанго, Бизимана... а негры они знаешь... они жилистые... и техника обработки мяча на уровне. Так шоо... будем посмотреть.
 
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Вarcelinius
30.03.2024 в 20:14
Если честно, то Кривбассу повезло. Эпизод с красной не видел, ничего сказать не могу пока не посмотрю, но с автоголом повезло однозначно. Потом по сути игра была сделана. Гол Лунёва в самом конце то такэ... вратарь ровенчан л0ханулся. Но будем откровенны, сейчас Кривбасс на голову выше Вереса. Верес хорошая бойцовская команда с характером, мне она нравится и я от всей души желаю ей остаться в упл. Всех, кто за Кривбасс с победой!
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tolina-ystas (Краматорск)
30.03.2024 в 20:08
Ну уж такую игру трудно назвать триумфом.Кривбасс выглядел не убедительно.Голы были забиты в результате ошибок защитника и вратаря Вереса а не в результате каких то продуманных атакующих действий.А Вересу нужно внимательно относится к подбору экипировки .Вся команда падала и скользила всю игру и в конце ещё и гол получили поэтому.
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
30.03.2024 в 20:09
Та да, так іє. Куди нам до шлюхтьора, котрий грає в нефутбол.
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andy1973 (Рівне)
30.03.2024 в 20:10
головне навчитись провокувати))). команда юзіків))
 
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tolina-ystas (Краматорск)
30.03.2024 в 20:13
А при чём здесь Шахтёр вообще.Базар о другом.
 
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tekutiev (донецк,Украина)
30.03.2024 в 20:50
шлюха это ты.продажая тупая
 
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наварін (Київ)
30.03.2024 в 20:08
Кривбас би переміг і без відмашки чорногорця.Просто після вилучення Кривбас грав в полегшеному режимі. Слід визнати що Верес старався.
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andy1973 (Рівне)
30.03.2024 в 20:12
то нащо всім виходити на поле? Зателефонуємо в УАФ і вона вас запросить, щоб ви оголосили усі результати
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
30.03.2024 в 20:13
Давай-давай, воняй голосніше. Юзіки тебе сьогодні натянули, співчуваю, вонючка.
 
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наварін (Київ)
30.03.2024 в 20:23
Ну не шукате чорну кішку в темній кімнаті , особливо коли кішки в кімнаті немає. Я розумію що вам боляче, але Кривбас був сильнішим.А по друге. На поле виходять не для того щоби бити суперника ліктем у щелепу.
 
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Вarcelinius
30.03.2024 в 20:28
Если б не красная и не автогол, ой бы Кривбасс намучился бы с Вересом, ой бы намучился... О чём я впрочем в анонсе и писал. Но повезло... повезло моему Кривбассику, и хорошо. Удача явно сопутствует Вернидубу.
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andy1973 (Рівне)
30.03.2024 в 20:01
Прогиб судьи перед командой "Админсресурс" (Кривой Рог) засчитан.
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
30.03.2024 в 20:06
Що зробиш, коли деякі грають не в футбол, а бокс. А ти і далі скігли про якийсь ресурс.
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andy1973 (Рівне)
30.03.2024 в 20:35
бокс це якби він встав і заліпив провокатору, а там відмашка - типу "задовбав". Червона це суддівська заготовка і Верес, на жаль, допоміг судді.
 
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жажа_the_best (Харьков)
30.03.2024 в 20:01
Кривбасс чемпион!!! И никакая сила в мире не может этому помешать!!!
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Вarcelinius
30.03.2024 в 20:19
И никакие лекарства в мире не в смогут тебя вылечить.
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tekutiev (донецк,Украина)
30.03.2024 в 20:54
переключился на кривбасс идиот?значит чемпионами не станут.всё как с фейк-1.кишка тонка.и кое-кто не поможет.жажа-идиот с рождения
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