Григорчук о контракте, который заканчивается летом: Сейчас нечего загадывать, нет планов на будущее

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук пообщался с журналистами после победы над "Полесьем" со счетом 4:1. Наставник обсудил игру команды и поделился планами о своем будущем в клубе.

- Все хорошо, настроение хорошее. У всех ребят, вижу, хорошее настроение, потому что мы не выигрывали, и где-то мы проиграли такие матчи, которые не должны были проигрывать. В тех матчах у нас как раз не было исполнения.

Сегодня в начале игры где-то мы были с таким анализом, что опять мы 1-й тайм начали очень здорово. Мы не забили столько моментов уже в начале игры, не хотелось, чтобы это продолжалось. Слава Богу, что дальше было исполнение лучше, и как следствие - победа, забитые голы. Это все здорово.

- Сегодня ваша команда продемонстрировала едва ли не лучшую игру в этом году. Как вы думаете, в чем секрет, что на это повлияло?

- Да, мы сыграли, потому что и голы позабивали, и такие были яркие красивые ходы, логичные, в нашем стиле. Наверное, я могу согласиться с вами в том, что это было лучшее отражение того футбола, в который мы хотим играть. Но, конечно, при этом был и ряд таких моментов, которые надо дорабатывать. Сегодня главное - победа, конечно.

- Как использовали период международной паузы? Над чем работали?

- Работали. Работали много. Даже вам признаюсь, что было такое ощущение перед игрой, что так поработали, что все... какой-то такой жаргон будет, но так, чтобы людям было понятно: чувствовал, что все легло. Как-то оно так все хорошо пошло. Было видно на поле, что последствия работы какие-то были, было сегодня улучшение.

- Летом ваш контракт с одесской командой завершается. Получаете ли какие-то предложения от других команд? Поделитесь вашими планами на будущее.

- Да я не могу планами поделиться, потому что у меня нет планов пока никаких. Я не обращаю внимания на то, что пишут. Я вам это искренне говорю: для меня очень важно, чтобы мы для одесситов, для наших фанатов сделали то, что они хотят.

И пока у нас эти шансы есть, то мы, конечно, стараемся, будем стремиться на кубок добиться результатов, в УПЛ подняться в турнирной таблице. А дальше посмотрим. Сейчас нечего загадывать. Я не имею вам, что сказать, потому что реально я планов не имею, - сказал Григорчук.