Пушич: Великолепная командная работа, важная победа, и мы движемся к следующему матчу

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич поделился мыслями после матча с "Оболонью", который завершился со счетом 3:0 в пользу "горняков".

- Сегодня на поле появился Тарас Степаненко. Скажите, в каком он сейчас физическом состоянии и рассчитываете ли на него на заключительном этапе сезона?

- Прежде всего я рад его возвращению, ведь он имел очень длительную травму с межсезонья, с тех пор как мы были в Турции. Конечно, это игрок с характером и большим опытом, всегда много работает, настоящий профессионал. И, как я сейчас говорил в раздевалке, Степаненко - настоящий капитан. Выходит он в старте или нет, но Тарас всегда рядом с командой, это очень важно. Радуюсь, что он вернулся на поле.

- Мистер, что можете сказать о матче?

- С самого начала мы очень хорошо играли, были сконцентрированы и дисциплинированы, что сверхважно, потому что после международной паузы нелегко. Многие наши футболисты участвовали в большом количестве поединков сборных: например, Матвиенко, Судаков и Конопля играли за национальную сборную Украины во всех матчах и приложили много усилий. Потом ты, конечно, возвращаешься немного уставший, но они продемонстрировали очень высокий уровень профессионализма и качества, поэтому я очень рад. Но я должен похвалить свою команду, потому что сегодня все действовали очень профессионально, мы отыграли все ситуации так, как надо.

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Поделюсь с вами тем, что я сказал игрокам в раздевалке: замечательная командная работа, важная победа, и мы движемся к следующему матчу. И сказал кое-что о Степаненко. И я очень рад, что Марлон Гомес вышел на поле. Он новичок, молодой многофункциональный игрок, и такому молодому футболисту всегда полезно почувствовать новое соревнование, новую игру, поэтому мы поздравили его с этой игрой. Мне очень интересно увидеть его качества на следующем этапе.

И, конечно, Марьян Швед. Он также имел травму длительный период, потом вернулся, но не играл, однако продолжал бороться, имел хорошие результаты в межсезонье, а когда появился шанс, воспользовался им, потому что хорошо тренировался и именно поэтому был способен сыграть 90 минут и изменить ситуацию сегодня. Поэтому я очень счастлив за него и за его вклад в эту игру и в нашу команду. Имеем хорошую победу. Завтра нас ждет восстановление, а послезавтра переключаемся на следующий поединок.