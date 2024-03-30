Не отпускают далеко горняков. Верес - Кривбасс 0:2. Видеообзор матча

В Ровно завершился матч 22-го тура УПЛ, в котором "Кривбасс" на выезде победил "Верес" - 2:0. После первого тайма хозяева остались в меньшинстве и криворожане смогли дожать соперника благодаря автоголу Кучеренко и голу Лунева.

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Таким образом, "Кривбасс" не отпускает "Шахтер" по набранным очкам, у обоих по 46, однако "горняки" имеют два матча в запасе.

Матч 22-го тура УПЛ сезона 2023/24

30.03.2024. Ровно, стадион "Авангард".

"Верес" - "Кривбасс" 0:2

Голы: Кучеренко 54 (автогол), Лунев 89.