Шандрук: Мы понимали, что после удаления нам нужно потерпеть

И. о. главного тренера ровенского Вереса Олег Шандрук на послематчевой пресс-конференции поделился мыслями о домашнем поражении от криворожского "Кривбасса":

- Как повлияло на игру удаление Мрвалевича?

- Удаление всегда влияет на игру, особенно с сильным соперником. Мы понимали на самом деле, что после этого нам нужно потерпеть. К сожалению, быстро пропустили, автогол, здесь бы хотел поддержать Сашу Кучеренко. Он сыграл хороший матч в целом. Если бы мы выдержали первые 15 минут второго тайма, то могли надеяться на более положительный результат.

В дальнейшем изменили тактическую схему, больше рисковали, больше прессинговали. Благодарны ребятам за это. Хотели спасти игру, но, к сожалению, пропустили второй раз. Надо еще посмотреть второй гол. Мне показалось, что перед тем как Лунев забил, на Курко было нарушение в центре поля.

- В эпизоде со вторым пропущенным голом, когда Паст на выходе поскользнулся и упал... Не кажется ли вам, что переборщили с поливом, ведь в перерыве как раз активно поливали поле?

- К сожалению, да. У нас какое-то специфическое поле. Оно хорошее, но есть проблемы с этим. Все частенько падают: и мы, и оппоненты. Наши ребята тщательно подбирают шипы на бутсы под поле, но имеем что имеем.

- Впереди - "лобовая" игра с "Оболонью". Как собираетесь компенсировать потерю Мрвалевича?

- У нас достаточно хорошая обойма. Есть кому играть и хорошая конкуренция.

- Поездка в Германию перед этим матчем не повлияла на физическую подготовку команды?

- С одной стороны мы были вместе с командой, объединились. С другой это было перед игрой с "Кривбассом" и дома мы могли подготовиться более тщательно: какой-то спарринг сыграть. Ведь дорога есть дорога. Но, считаю, физически мы не уступили "Кривбассу", если вы об этом. Да, соперник - один из самых сильных физически в УПЛ. Но физически мы выглядели неплохо, как и в прошлых матчах.