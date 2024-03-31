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Заря - Металлист 1925. Единственный матч для в УПЛ, который покажет не УПЛ ТВ

Премьер-лига
Обновлено

Заря - Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "

Заря - Металлист 1925. Единственный матч для в УПЛ, который покажет не УПЛ ТВ

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

"Заря" хорошо начала 2024-й календарный год, но затем сталкивалась с проблемами. В частности, и организационными. Команда должна еще много работать над улучшением турнирного положение, однако этому должна способствовать и работа клуба.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

У "Металлиста 1925" продолжается затяжная безвыигрышная серия. Виктор Скрипник пока что ничем помочь не может. Но заявляет, что матч с "Зарей" – шанс реабилитироваться за предыдущие неудачи.

Матч 22-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 31-го марта, в 15:30. Смотреть можно на УНИАН и YouTube.

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Трансляція матчу Зоря - Металіст 1925
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбор >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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