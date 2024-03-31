Заря – Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Заря" хорошо начала 2024-й календарный год, но затем сталкивалась с проблемами. В частности, и организационными. Команда должна еще много работать над улучшением турнирного положение, однако этому должна способствовать и работа клуба.

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У "Металлиста 1925" продолжается затяжная безвыигрышная серия. Виктор Скрипник пока что ничем помочь не может. Но заявляет, что матч с "Зарей" – шанс реабилитироваться за предыдущие неудачи.

Матч 22-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 31-го марта, в 15:30. Смотреть можно на УНИАН и YouTube.

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