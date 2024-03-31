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Заря - Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Заря" хорошо начала 2024-й календарный год, но затем сталкивалась с проблемами. В частности, и организационными. Команда должна еще много работать над улучшением турнирного положение, однако этому должна способствовать и работа клуба.
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У "Металлиста 1925" продолжается затяжная безвыигрышная серия. Виктор Скрипник пока что ничем помочь не может. Но заявляет, что матч с "Зарей" – шанс реабилитироваться за предыдущие неудачи.
Матч 22-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 31-го марта, в 15:30. Смотреть можно на УНИАН и YouTube.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбор >>>
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