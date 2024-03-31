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Заря - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Металлист 1925: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 31.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
"Заря" хорошо начала 2024-й календарный год, но затем сталкивалась с проблемами. В частности, и организационными. Команда должна еще много работать над улучшением турнирного положение, однако этому должна способствовать и работа клуба.
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У "Металлиста 1925" продолжается затяжная безвыигрышная серия. Виктор Скрипник пока что ничем помочь не может. Но заявляет, что матч с "Зарей" – шанс реабилитироваться за предыдущие неудачи.
Матч 22-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 31-го марта, в 15:30. Смотреть можно на УНИАН и YouTube.
"Заря" (Луганск) - "Металлист 1925" (Харьков)
VBET Лига. 22-й тур
31 марта, Киевская область, "Арена Левый Берег", 13:00.
Арбитр: Денис Резников (Каменское)
Видеотрансляция: УНИАН
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