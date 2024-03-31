Ворскла - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В воскресенье подопечные Александра Шовковского приедут в гости к команде Сергея Долганского. В Полтаве "Ворскла" на своем поле сыграет против киевского "Динамо". Данную встречу рассудит Александр Шандор.

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Матч 22-го тура УПЛ сезона 2023/24

31.03.2024. Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Арбитр: Шандор Александр

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