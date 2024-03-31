Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ворскла - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 31.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Динамо Київ/Автор - невідомий
В воскресенье подопечные Александра Шовковского приедут в гости к команде Сергея Долганского. В Полтаве "Ворскла" на своем поле сыграет против киевского "Динамо". Данную встречу рассудит Александр Шандор.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч 22-го тура УПЛ сезона 2023/24
31.03.2024. Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Арбитр: Шандор Александр
"Ворскла" 15:30 "Динамо"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинский боксер деклассировал соперника и завоевал титул чемпиона мира
- Ярмолюк был близок к дебютному голу. Известна оценка украинца в матче с Манчестер Юнайтед
- Тухель: Борьба за чемпионство Бундеслиги завершена
- Олег Федорчук – о матче Ворскла - Динамо: Шовковский впервые оказался в ситуации, когда надо играть после паузы сборных
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн