Колос - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Колос" и "Днепр-1" выиграли всего по матчу после возобновления чемпионата, и каждая из команд надеется улучшить свои результаты в игре с полукризисным соперником.

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Украинская Премьер-лига, 22-й тур, 22-й тур

31 марта 2024 года. Коваливка, "Колос"

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