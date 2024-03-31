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Колос - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - Днепр-1: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 31.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - УПЛ / Автор - невідомий
"Колос" и "Днепр-1" выиграли всего по матчу после возобновления чемпионата, и каждая из команд надеется улучшить свои результаты в игре с полукризисным соперником.
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Украинская Премьер-лига, 22-й тур, 22-й тур
31 марта 2024 года. Коваливка, "Колос"
"Колос" 18:00 "СК Днепр-1"
Телетрансляция – Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТВ, Setanta Sports, youtv, VOLIA
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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