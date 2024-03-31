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Заря – Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря – Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31 марта 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Итак, УПЛ вернулась после паузы сборных.
В матче 22-го тура "Заря" на стадионе "Левый Берег" примет "Металлист 1925".
Команды находятся внизу турнирной таблице, но подходят к матчу с разным интересом. "Заря" в четырех весенних матчах взяла 7 очков, в то время как харьковчане – всего одно.
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Обеим командам очки нужны как воздух, поэтому матч ожидается боевым и интересным.
Поединок "Заря" — "Металлист 1925" состоится в воскресенье, 31 марта на стадионе "Левый Берег" Киеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале "Униан".
Также прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале FootballHub.
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол
Видеотрансляция матча:
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