Заря – Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Итак, УПЛ вернулась после паузы сборных.

В матче 22-го тура "Заря" на стадионе "Левый Берег" примет "Металлист 1925".

Команды находятся внизу турнирной таблице, но подходят к матчу с разным интересом. "Заря" в четырех весенних матчах взяла 7 очков, в то время как харьковчане – всего одно.

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Обеим командам очки нужны как воздух, поэтому матч ожидается боевым и интересным.

Поединок "Заря" — "Металлист 1925" состоится в воскресенье, 31 марта на стадионе "Левый Берег" Киеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале "Униан".

Также прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале FootballHub.

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию . А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

Видеотрансляция матча: