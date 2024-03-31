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Швед: Моя результативность – командная награда

Премьер-лига

Автор дубля - об игре 22 тура УПЛ против Оболони

Швед: Моя результативность – командная награда

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Вингер "Шахтера" Марьян Швед поделился эмоциями о матче против "Оболони".

Марьян, с победой! Каким был матч с "Оболонью" после длительного игрового перерыва?

Команда имела выходные, поэтому игроки, которые не были в расположении национальных сборных, отдохнули. Перерыв положительно повлиял на команду, что подтверждает наша победа.

На твоем счете голевая передача и дубль. Можно смело называть тебя игроком матча. Как прокомментируешь свою результативность?

Моя результативность – командная награда. В первом забитом мяче прекрасно открылся Сикан, и я ему покатил. Второй гол стал следствием отрабатываемого на тренировках прессинга, а в третьем повезло.

Довольно долго длился период твоего восстановления. Как чувствуешь себя?

Уже ничего не беспокоит. Все отлично сложилось как для меня, так и для команды.

В эпизоде с первым забитым мячом рефери долго просматривал VAR. Был ли у вас вопрос о том моменте?

Может быть, был офсайд, но я его не видел. Конечно, было бы досадно, если бы гол не засчитали, ведь первый мяч всегда важен для команды, после него легче играть.


В конце первого тайма произошло серьезное столкновение с игроком "Оболони", он получил красную карточку. После удаления стало легче играть?

Я обыгрывал соперника, он сзади влетел в меня, и повезло, что был только удар. Не скажу, что сильно чувствовалось удаление, ведь они нас прессинговали, но, конечно, это сказывалось и нам было легче играть.

После матча с "Оболонью" можно сказать, что ты в отличной форме. Как оцениваешь свои физические кондиции?

И мне и команде все удавалось. Нужно дальше работать и идти к своей цели – чемпионству.

"Шахтер" занимает первое место в турнирной таблице. Есть ли волнение за результат и что говорит главный тренер?

"Шахтер" всегда борется за чемпионство и должен его получать каждый год, поэтому есть ответственность перед болельщиками и клубом. Мы должны стать чемпионами, и каждую игру будем стремиться к своей цели.

Напомним, за этот сезон Швед сыграл в 4 играх чемпионата Украины, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Шахтер (Донецк) Марьян Швед
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Источник:
Шахтар Донецк
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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