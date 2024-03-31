Яков Башич: У нас много талантливых игроков и отличный баланс между молодыми и опытными игроками

Хавбек "Зари" Яков Башич рассказал о том, как происходила подготовка к матчу против "Металлиста 1925".

Как "Заря" готовится к матчу против "Металлиста 1925" в это воскресенье?

В четверг к нам вернулись сборники, и команда собралась в полном составе. Тренеры дали нам на тренировке небольшое представление о том, что мы хотим сделать в воскресенье... Разберем соперника по теории и будем готовы к матчу.

После перерыва все партнеры по команде здоровы?

В товарищеском матче против киевской "Оболони" (2:1) несколько игроков получили незначительные повреждения, которые они успешно залечивали в течение недели. Некоторые из них тренировались в нормальном режиме, потому я считаю, что все должны быть готовы. Все, кто вернулся из сборной, тоже здоровы.

После рестарта УПЛ "Заря" продемонстрировала отличную игру. Что этому посодействовало?

Я слышал, что команде было тяжело в первой части сезона по многим досадным причинам. Безусловно, должна помочь хорошая предсезонка в Турции, где тренер Юрий Коваль имел время сбалансировать команду. У нас много талантливых игроков и отличный баланс между молодыми и опытными игроками.