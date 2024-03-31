УПЛ. Минай - Александрия 2:2. Искуство потерять от Ротаня

В двух последних матчах против "Миная" "Александрия не побеждала - дважды по 1:1. Не обещал легкой прогулки и сегодняшний поединок. Да, "Минай" - последний в таблице, но в 2024-м году закарпатский коллектив переживает период ренессанса. Семь очков в пяти матчах - очень солидное достижение.

Однако этого мало. Для спасения "Миная" нужно цепляться за очки в каждом матче. Сегодня было бы трудно, если бы на 12-й минуте арбитры засчитали гол в закарпатские ворота, когда мяч после затяжной атаки и удара залетел в сетку от стойки. Спасло хозяев положение "вне игры" у Кулакова. "Александрия" в те минуты много держала мяч и контролировала игру, "Миная" рассчитывал на контратаки.

Они получались стремительные, это правда. Иногда защитники соперника даже не успевали. Но впереди "Минаю" не хватало завершения. Однажды пытался пробить Кисиль, пимьямши мяч с лету. Но получился легкий тычок в руки вратарю. В другом - опасность со стандартов. Дважды со штрафного пробивал Вакула, оба раза - выше ворот. Была одна интересная подача от углового флажка, но тоже безрезультатно.

Один из моментов в конце первого тайма вызвал возмущение обычно вежливого желько Любеновича. Защитники "Александрии" "обрезались" и предоставили шанс Вакуле, того сбили перед линией штрафной - без желтой. А потом за фол почти в центре поля одному из игроков "Миная" судья выписал "горчичник". Такая не последовательность вывела тренера из себя.

Так или иначе, со стандартов могла забить и "Александрия". В частности, Калитвинцев со штрафного. Была хорошая фланговая подача на голову Калюжному, но он и по воротам не пробил, и передачей адресата не нашел. Оживленный первый тайм.

Поэтому удивительно, что в начале второго тайма "Миная" практически посыпался - пропустил два быстрых гола. Сперва из гущи футболистов от Кулакова (пас - Шулянского), а затем - от Калитвинцева, которому позволили сыграть вторым темпом.

Любенович после этого призвал подопечных сыграться, мол, времени еще много. И действительно, вскоре Устимнко возродил интригу, замкнув головой подачу со стандарта - 1:2. Немного "александрия" задрожала

Или нет? Не прошло и десяти минут, как гости получили идеальный шанс на то, чтобы снова восстановить преимущество в два мяча. Скиба рукой остановил удар Ковальца и сам Кирилл взялся бить пенальти... и не забил, пробив мимо ворот.

Ребятам Ротаня надо было закрывать игру, а так ситуация обернулась против них. Сначала они пропустили второй раз - от любимца синайской публики Гунчева, который ловко реализовал свой момент. А затем остались в меньшинстве из-за второй желтой Ковальца. И здесь уже речь не шла о победе - надо было отстоять ничью.

И действительно вопрос стоял ребром, потому что два момента у "Миная" были. Моменты на победу. "Александрия" же лишь на компенсированных минутах немного оттеснила игру от своих ворот, удержавшись при бадане 2:2. Но это все равно потеря. Потеря победного результата. Ротань хватался за голову. А Желько в который раз - браво!

УПЛ. 22-й тур. 31.03.2024

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Дмитрий Кривушкин

"Минай" - "Александрия" 2:2

Голы: Устименко 63, Гуничев 75 - Кулаков 50, Калитвинцев 58

"Минай": Кемкин - Корнийчук, Чуев (Поддубный 80), Прокопчук (Немчанинов 90+1), Скиба, Кисель (Ременяк 80) - Вакула (Гуничев 64), Петько (к), Витенчук (Семотюк 64), Кораблин - Устименко

"Александрия": Шевченко - Копина (Мартынюк 60), Кампуш (Билошевьский 46), Логинов, Скорко - Ковалец (к), Михайленко (Шостак 82), Калюжный - Шулянский (Беляев 60), Кулаков (Погорелый 82), Калитвинцев

Предупреждения: Витенчук 30, Вакула 42, Петько 49, Ременяк 90+3, Гуничев 90+3 - Логинов 18, Кампос 19, Кулаков 45+2, Ковалец 71, Ковалец 79

Удаление: Ковалец 79 (две желтые)

Нереализованный пенальти: Ковалец 69 (мимо ворот)