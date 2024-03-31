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Кузык: Моментов было достаточно, просто некоторое время не могли их реализовать

Премьер-лига

Команда настроена побеждать

Кузык: Моментов было достаточно, просто некоторое время не могли их реализовать

Фото - ФК Кривбас / автор невідомий

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Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык рассказал о том, как криворожской команде удалось победить "Верес", 2:0.

Денис, поздравляем с победой! Трудная игра оправдала ожидания?

Да, мы ожидали именно такого матча. "Верес" очень хорошо обороняется, очень трудно было их достичь. Конечно, хорошо, что их игрок получил красную карточку. После этого нам стало немного легче. В целом моментов было достаточно, просто некоторое время не могли их реализовать. Всё сложилось удачно для нашей команды. Когда уже забили второй гол, я был заменен. После этого стало спокойнее психологически. "Кривбасс" выиграл, поздравляю с этим всех нас, болельщиков. Двигаемся дальше.

В последних матчах победы даются с трудом. Как считаешь, может, это уже так соперники настраиваются на нас как на лидера?

Причины в соперниках ведь, конечно, все на нас настраиваются с двойной мотивацией. Тем более чем меньше остается туров до конца, тем ценнее зачетные баллы. Сейчас разыгрываются "чемпионские" очки, нельзя их терять. Хорошо, что забиваем свои голы и не пропускаем уже какой-нибудь матч подряд.

Напомним, следующая игра "Кривбасса" состоится 8 апреля против "Ворсклы".

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Кривбасс (Кривой Рог) Денис Кузык
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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