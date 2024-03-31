Скрипник: Надеюсь, что против Металлиста 1925 года тоже сложно играть

Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник прокомментировал подготовку команды к следующему матчу.

“ – Как прошла международная пауза для "Металлиста 1925", как и над чем работали?

– Тайн нет. Работали так, как всегда работаем. Только игра покажет, насколько хорошо мы работали. Хотели охватить все: и над ошибками работали, и что-то свое отрабатывали. Однако исключительно игра покажет хорошо или не хорошо мы это делали.

Мы не смотрим на соперника, ведь каждый соперник сложен. Я надеюсь, что против нас тоже сложно играть. Но как показывает практика, наши результаты – мы многое пропускаем. Это была наша самая главная "головная боль", хочется пропускать меньше, поэтому от этого отталкиваемся.

– Удалось разобраться, что стало причиной досадного результата против "Руха"?

– Бывают такие матчи, что ничего не создаешь, а выигрываешь, а бывает наоборот, когда ты уверен в себе, работаешь, но случаются мелкие ошибки, приводящие к тому, как мы наиграли. Если мы будем думать исключительно о тех матчах, которые проиграли – это тоже не хорошо. Смотрим вперед, хотим поскорее выйти на поле, снова делать свой труд и делать это хорошо. Однако, повторюсь, только игра все покажет.

– "Заря" – один из клубов, где вы раньше работали. Является ли матч против них для вас особенным, таким, где у вас есть дополнительная мотивация?

– Я на это не смотрю, каждый соперник принципиален, для нас каждая игра принципиальна. Мы располагаемся там, где мы не хотим быть, мы желаем все улучшить. "Заря" есть "Заря", да, я там работал, но это не та история, где я должен говорить, что это самая принципиальная игра в моей жизни. Наверное – нет.

Нормальная команда, играющая в футбол, нашли себя ребята. Первый круг был тяжелым для них, сейчас они в хорошем тонусе, нас ждет очень мощный соперник. Но еще раз говорю, мы смотрим на себя, мы хотим улучшить себя. Те результаты, которые мы показываем – они нас не устраивают, ребята это понимают и думаю, что будет улучшение.

– Как можете охарактеризовать луганскую команду в этом сезоне? Что нужно, чтобы получить хороший результат против них?

– В каждой команде есть ребята, которые умеют хорошо играть в футбол. Точно так и в "Заре", есть ребята быстрые, есть ребята, уже имеющие опыт игры в национальной сборной и в молодежной, юношеской командах. Также у них международный опыт, его тоже нельзя купить, на него ты должен наработать. "Заря" – это хорошая команда, нашедшая себя. Второй круг демонстрирует, что те выводы, которые они сделали, они правильны”, - сказал Скрипник.