Основной защитник Динамо получил микротравму

Центральный защитник "Динамо" Тарас Михавко не сыграет в следующем матче команды против "Ворсклы" из-за микротравмы. Именно поэтому он не поехал в Полтаву на поединок вместе со всеми.

Официальный сайт киевлян сообщает, что у защитника небольшое повреждение. Михавко находится в столице, где продолжает свое восстановление.

18-летний футболист принял участие во всех четырех матчах "Динамо" в весенней части чемпионата. Также он сыграл два поединка в составе юношеской сборной Украины в рамках недавнего отбора на Евро-2024 (U-19). Во всех случаях Михавко на поле проводил 90 минут.

Следующим соперником после "Ворсклы" для "Динамо" станет луганская "Заря". Перенесенный матч шестого тура УПЛ состоится 4 апреля в Киеве.