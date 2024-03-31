Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гармаш в запасе. Заря – Металлист 1925. Составы команд
Начало в 15:30
Сегодня в 15:30 в рамках 22-го тура УПЛ "Заря" сыграет против "Металлист 1925". Матч пройдет на стадионе "Левый берег".
Команды уже обнародовали свои стартовые составы на сегодняшний матч.
"Заря": Сапутин, Бутко(к), Батагов, Джордан, Вантух, Бачшич, Яцик, Чурко, Кирюханцев, Антюх, Герреро
Среди запасных в "Заре": Мацапура, Турбаевский, Жан Поль, Боль, Мышнев, Ндур, Мичин, Бугай, Голокин, Дришлюк, Горбач, Волошин
"Металлист 1925": Проценко, Капинус, Имереков, Червак, Фарина, Габелок(к), Русин, Юрченко, Дмитренко, Юсов, Овусу
Среди запасных у "Металлиста 1925": Мозиль, Сидоренко, Жичиков, Безуглый, Обинайя, Вачиберадзе, Бычек, Гармаш, Борячук, Сидоров.
Напомним, что сайт UA-Футбол проведет видео трансляцию матча этого матча.
Популярное сейчас
- Минай - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Уверен на сто процентов". Иностранный тренер команды УПЛ дал оптимистичный прогноз на выступление Украины на Евро-2024
- Россияне ночью атаковали Украину 14 крылатыми ракетами и 11 ударными БпЛА
- Легионер Шахтера намерен покинуть клуб из-за взрывов в Киеве - Источник
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая