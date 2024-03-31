Гармаш в запасе. Заря – Металлист 1925. Составы команд

Сегодня в 15:30 в рамках 22-го тура УПЛ "Заря" сыграет против "Металлист 1925". Матч пройдет на стадионе "Левый берег".

Команды уже обнародовали свои стартовые составы на сегодняшний матч.

"Заря": Сапутин, Бутко(к), Батагов, Джордан, Вантух, Бачшич, Яцик, Чурко, Кирюханцев, Антюх, Герреро

Среди запасных в "Заре": Мацапура, Турбаевский, Жан Поль, Боль, Мышнев, Ндур, Мичин, Бугай, Голокин, Дришлюк, Горбач, Волошин

"Металлист 1925": Проценко, Капинус, Имереков, Червак, Фарина, Габелок(к), Русин, Юрченко, Дмитренко, Юсов, Овусу

Среди запасных у "Металлиста 1925": Мозиль, Сидоренко, Жичиков, Безуглый, Обинайя, Вачиберадзе, Бычек, Гармаш, Борячук, Сидоров.

Напомним, что сайт UA-Футбол проведет видео трансляцию матча этого матча.