Дубль Герреро усугубляет падение Скрипника. Заря - Металлист 1925 2:1

После блистательной победы нашей сборной над исландцами и выхода команды Реброва на Евро-2024 возвращаемся к нашим УПЛ-вским делам, где "Заря" в 22-м туре на стадионе "Левого Берега" принимала "Металлист 1925".

Луганчане в первых четырех весенних турах набрали 7 очков и немного оторвались от зоны вылета. Ситуацию омрачил скандал с долгами клуба и бойкот некоторых игроков основы матча прошлого тура с "Динамо", однако стороны нашли точи соприкосновения, поэтому Юрий Коваль сегодня мог рассчитывать на вполне боевой состав, что и отразилось в стартовом составе – вполне прогнозируемо и стандартно для луганчан.

У харьковчан в четырех весенних турах всего одно очко – Виктор Скрипник все еще без побед, и ситуация у тренера, нужно сказать, критическая – дальше играть без побед становится все тяжелее и тяжелее.

У "Металлиста 1295" врачи успели поставить на ноги голкипера Проценко, который в прошлом туре получил рассечение. Тем не менее, Скрипник удивил – отрядил в атаку сразу двух форвардов, Овусу (для которого это был первый выход в старте) и Юсова. Также остался в запасе Гармаш (который вроде как потянул мышцу на тренировке), а в центр поля вышел Дмитренко, которому должен был помогать Юоченко.

Не смотря на то, что Скрипник выставил явно атакующий состав, первый тайм команды выдали откровенно пресный. В начале тайма "Заря" выглядела интереснее, но первый опасный и единственный острый момент создали харьковчане когда после углового Имереков на 9-й минуте головой пробил опасно, но по центру.

В остальном же – борьба, возня. Нет, конечно, команды старались что-то придумать, но скоростей, и самое главное, интересных решений в атаке не хватало.

Так и играли… Тайм катился к нулевой ничьей, однако на 41-минуте Батагов нашел зону, вырезал между двумя защитниками харьковчан (Имерекову, который задержался на фланге, отдельный привет) на Герреро, тот вывалился на кипера и дал не сближаясь. Панамец сам сомневался в легитимности взятия ворот, посмотрел на бокового, который гол засчитал - так на перерыв команды пошли со счетом 1:0 в пользу луганчан.

Второй тайм начался с задержкой из-за воздушной тревоги и заменой Бічека на Червака от Скрипика. В целом, было видно, что тренер в перерыве накрутил хвоста своим игрокам, потому что харьковчане стали играть в атаке более активно. "Заря" также не сидела исключительно в обороне, поэтому игра оживилась. Правда вот с моментами все-также были проблемы. Креатива у харьковчан все-также было немного, а вот луганчане пару раз с флангов неплохо иногда обостряли, но как-то сбился прицел у Геерреро, который сначала просто ковырнул мяч, а затем и вовсе не попал по орудию труда из убойной позиции.

Тем не менее, "цифровые" свой гол забили, создав так, как могли по такой игре – после углового Овусу продлил навес с ближней и Юсов, выиграв верховую борьбу, отправил мяч в сетку.

1:1, игра несколько успокоилась, команды снова начали осторожничать, но тут за свои промахи реабилитировался Герерро – панамец принял мяч на углу штрафной, осмотрелся, прикинул, и просто дал под ближнюю штангу! Проценко запоздал с прыжком, видимо, не сразу увидев удар, и пропустил в ближний угол. Но и удар панамца был шикарный.

Интересно, что перед этим шальным голом Герреро Ндур уже 5 минут как топтался на бровке, ожидая своей замены на панамца. Было это решение Коваля, придержать замену, или просто так повезло, тем не менее, этот эпизод сыграл решающее значение в матче.

За 5 минут до конца основного времени в Киеве снова запалили воздушную тревогу. После паузы команды все-таки доиграли матч, причем в эти 8-10 минут скорее "Заря" могла забивать третий гол, чем "Металлист 1925" - второй. Впрочем, луганчане не сильно расстроились упущенным в концовке возможностям – победа есть победа.

В пяти весенних матчах "Заря" взяла уже 10 очков и продолжает с хорошим темпом выбираться из подвала таблице.

"Металлист 1925"… Команде, клубу, тренерскому штабу, нужно что-то решать… 1 очко в пяти весенних матчах – такие достижения харьковчан вызывают уже не просто вопросы, а раздражение. Скрипник все еще без побед, команда продолжает болтаться в зоне вылета. Падение продолжается, и с этим нужно то-то делать.

22-й тур УПЛ, сезон 2023/24

31 марта, Киевская область, Стадион "Левый Берег"

Судья: Дмитрий Резников (Каменское)

"Заря" - "Металлист 1925" (Харьков) 2:1

Голы: Герреро (41, 76) - Юсов (63)

Предупреждения: Ндур, Башич - Юсов

"Заря": Сапутин, Бутко, Батагов, Джордан, Вантух (Боль, 64), Башич, Яцык (Мишнев, 84), Чурко (Мичин, 79), Кирюханцев (Бугай, 64), Антюх, Герреро (Ндур, 79)

"Металлист 1925": Проценко, Капинус, Русин (Жичиков, 32), Червак (Бичек, 46, Сидоров, 65), Дмитренко, Габелок, Юрченко (Вачиберадзе, 83), Имереков, Фарина, Юсов, Фримпонг (Борячук, 83)