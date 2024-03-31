Любенович о ничьей с Александрией: Мы договаривались играть сзади на ноль, а впереди, я уверял ребят, что забьем

Сегодня в рамках 22-го тура чемпионата Украины "Минай" сыграл с "Александрией", 2:2. Главный тренер "Миная" Желько Любенович на пресс-конференции прокомментировал ничейный результат закарпатской команды.

Поздравляю с Пасхой тех, кто празднует. На прошлой пресс-конференции я обещал, что начну говорить на украинском, чтобы не было переводчика. Я сегодня попробую дать комментарий именно на украинском. Итак, хочу поздравить команду. Хочу сказать, что та игра, которую мы показали при 0:2, дорогого стоит. Одно очко идет нам в копилку. Спасибо за игру и двигаемся дальше.

Как настраивали ребят в раздевалке, что получился такой сильный второй тайм? Благодаря чему удается забивать много голов?

Мы договаривались играть сзади на ноль, а впереди, я уверял ребят, что забьем. Но не так случилось, не удалось это сделать - мы пропустили. Но после 0:2 я сказал, что еще много времени, вовремя забили первый гол, потом Гуничев вышел и забил - правильная замена. Могли выиграть. Но сегодняшняя ничья - закономерность.

Интересно, что перед выходом Гуничева на поле я сказал ему, что он точно забьет - и он забил. Получилось именно так, как мы и хотели.

Что касается того, что команда много забивает - я сказал в начале, когда принимал команду, что команда будет играть в атакующий футбол. Это мы и показываем своим футболом на поле. Будем стараться забивать еще больше, ведь нам надо забивать и выигрывать матчи, турнирное положение требует.

Вчера вы были на финале кубка зимнего первенства Закарпатья. Какие цели преследовали?

Там играет в одной из команд наш администратор, также играл Пуканыч, я его хорошо знаю - мне было интересно. Это финал. Невозможно было пропустить такой матч. Вчера тоже было 2:2, а потом - 3:2. Жаль, что сегодня не забили третий и не выиграли.

У "Миная" очень хорошая пресса, болельщики поддерживают, президент хвалит. Не боитесь, что вами заинтересуется другой клуб и переманит?

Все живут этой командой - кто-то вне поля, а мы на поле делаем все, чтобы сохранить место в УПЛ. Что касается меня - я не думаю ни о каких других командах, "Минай" для меня сейчас на первом месте, работаем, чтобы добиться результата и остаться в УПЛ.