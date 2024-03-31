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Сербский тренер Миная проанализировал матч против Александрии на пресс-конференции на украинском языке

Премьер-лига

Сдержал обещание

Сербский тренер Миная проанализировал матч против Александрии на пресс-конференции на украинском языке

Фото: УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

В 22-м туре УПЛ "Минай" на своем поле сыграл вничью 2:2 с "Александрией", отыгравшись с 0:2. После матча с журналистами на пресс-конференции пообщался Желько Любенович.

Тренер "Миная" говорит по-русски, на пресс-конференциях у него есть переводчик. Впрочем, матч против "Александрии" серб проанализировал по-украински – он обещал это сделать на прошлой пресс-конференции, поэтому сдержал слово.

По-украински Любенович провел блиц-анализ матча, а на вопросы, которые ему задавали журналисты, отвечал на русском.

Добавим, что коллега Желько Любеновича Руслан Ротань на пресс-конференцию не пришел.

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Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
31.03.2024 в 16:35
Просто Ротаню ще важче говорити українською, ніж сербу Любеновичу.
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Комментарии 1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
31.03.2024 в 16:35
Просто Ротаню ще важче говорити українською, ніж сербу Любеновичу.
Ответить
0
0

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