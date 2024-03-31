Сербский тренер Миная проанализировал матч против Александрии на пресс-конференции на украинском языке

В 22-м туре УПЛ "Минай" на своем поле сыграл вничью 2:2 с "Александрией", отыгравшись с 0:2. После матча с журналистами на пресс-конференции пообщался Желько Любенович.

Тренер "Миная" говорит по-русски, на пресс-конференциях у него есть переводчик. Впрочем, матч против "Александрии" серб проанализировал по-украински – он обещал это сделать на прошлой пресс-конференции, поэтому сдержал слово.

По-украински Любенович провел блиц-анализ матча, а на вопросы, которые ему задавали журналисты, отвечал на русском.

Добавим, что коллега Желько Любеновича Руслан Ротань на пресс-конференцию не пришел.