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Цуканов: Бывает, что на теоретических занятиях Пушич не сдерживает эмоций и кричит
Однако делает это "по делу"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Виктор Цуканов прокомментировал сотрудничество с главным тренером "горняков" Марино Пушичем.
“ – Марино Пушич. Какой это тренер? Если пытается что-нибудь донести игроку, но не сразу все получается, то что он делает?
– Ну, он всегда нам что-то объясняет. Бывает, что на теоретических упражнениях Пушич не сдерживает эмоций и кричит. Но там все по делу, потому он хороший педагог.
– Расширение тренерского штаба. Как они помогают и насколько упрощают работу главному наставнику?
– Его ассистенты всегда помогают и всегда в процессе. Они изрядно выполняют работу в этом аспекте”, - сказал Цуканов.
В текущем сезоне Виктор провел три матча в составе "Шахтера" в УПЛ. Также он дважды попадал в заявку команды в Лиге Европы.
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