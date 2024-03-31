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Цуканов: Бывает, что на теоретических занятиях Пушич не сдерживает эмоций и кричит

Премьер-лига

Однако делает это "по делу"

Цуканов: Бывает, что на теоретических занятиях Пушич не сдерживает эмоций и кричит

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Виктор Цуканов прокомментировал сотрудничество с главным тренером "горняков" Марино Пушичем.

– Марино Пушич. Какой это тренер? Если пытается что-нибудь донести игроку, но не сразу все получается, то что он делает?

– Ну, он всегда нам что-то объясняет. Бывает, что на теоретических упражнениях Пушич не сдерживает эмоций и кричит. Но там все по делу, потому он хороший педагог.

– Расширение тренерского штаба. Как они помогают и насколько упрощают работу главному наставнику?

– Его ассистенты всегда помогают и всегда в процессе. Они изрядно выполняют работу в этом аспекте”, - сказал Цуканов.

В текущем сезоне Виктор провел три матча в составе "Шахтера" в УПЛ. Также он дважды попадал в заявку команды в Лиге Европы.

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Шахтер (Донецк) Марино Пушич Виктор Цуканов
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Источник:
NV
Опубликовал: Максим Кучер
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