Возвращение легенды. Ярмоленко вышел на замену и сразу забил в матче с Ворсклой

Андрей Ярмоленко возвращается в состав киевского "Динамо". Сегодня, в матче против полтавской "Ворсклы" впервые с октября 2023-го в официальном поединке 34-летний вингер появился на поле. Андрей вышел на замену на 66-й вместо Кабаева.

Легенде киевского "Динамо" понадобилось 12 минут для того, чтобы реализовать момент. На 78-й минуте Андрей сделал счет 5:0 в пользу киевлян.

В текущем сезоне Ярмоленко провел на поле почти 800 минут, приняв участие в 10 поединках во всех турнирах. За это время он отметился 5 голами и 1 ассистом.