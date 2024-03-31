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Возвращение легенды. Ярмоленко вышел на замену и сразу забил в матче с Ворсклой

Премьер-лига
Обновлено

Впервые сыграл в официальных матчах с октября прошлого года

Возвращение легенды. Ярмоленко вышел на замену и сразу забил в матче с Ворсклой

Фото: пресслужби ФК "Динамо"

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Андрей Ярмоленко возвращается в состав киевского "Динамо". Сегодня, в матче против полтавской "Ворсклы" впервые с октября 2023-го в официальном поединке 34-летний вингер появился на поле. Андрей вышел на замену на 66-й вместо Кабаева.

Легенде киевского "Динамо" понадобилось 12 минут для того, чтобы реализовать момент. На 78-й минуте Андрей сделал счет 5:0 в пользу киевлян.

В текущем сезоне Ярмоленко провел на поле почти 800 минут, приняв участие в 10 поединках во всех турнирах. За это время он отметился 5 голами и 1 ассистом.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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