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Дубль Герреро сделал результат. Заря - Металлист 1925 2:1. Видеообзор матча
Заря - Металлист 1925 ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 31.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В матче 22-го тура УПЛ луганская "Заря" победила харьковский "Металлист 1925". Победу номинальным хозяевам принес Герреро, оформив дубль - по голу в каждом из таймов. В коллективе Скрипника отличился Юсов, который сравнял счет, когда преимущество луганского клуба было в один мяч.
"Заря" одержала уже пятую победу в текущем чемпионате. Команда оторвалась от зоны вылета уже на шесть очков. Харьковчане идут предпоследними.
22-й тур УПЛ, сезон 2023/24
31 марта, Киевская область, Стадион "Левый Берег"
Судья: Дмитрий Резников (Каменское)
"Заря" - "Металлист 1925" 2:1
Голы: Герреро (41, 76) - Юсов (63)
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