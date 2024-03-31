Дубль Герреро сделал результат. Заря - Металлист 1925 2:1. Видеообзор матча

В матче 22-го тура УПЛ луганская "Заря" победила харьковский "Металлист 1925". Победу номинальным хозяевам принес Герреро, оформив дубль - по голу в каждом из таймов. В коллективе Скрипника отличился Юсов, который сравнял счет, когда преимущество луганского клуба было в один мяч.

"Заря" одержала уже пятую победу в текущем чемпионате. Команда оторвалась от зоны вылета уже на шесть очков. Харьковчане идут предпоследними.

22-й тур УПЛ, сезон 2023/24

31 марта, Киевская область, Стадион "Левый Берег"

Судья: Дмитрий Резников (Каменское)

"Заря" - "Металлист 1925" 2:1

Голы: Герреро (41, 76) - Юсов (63)