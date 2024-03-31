  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шедевры от сборников. Колос - Днепр-1 0:2. Видеообзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шедевры от сборников. Колос - Днепр-1 0:2. Видеообзор матча

Премьер-лига

Колос - Днепр-1 ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 31.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Шедевры от сборников. Колос - Днепр-1 0:2. Видеообзор матча

Фото: СК Дніпро-1/Автор - невідомий

Новина українською

В матче 22-го тура УПЛ "Днепр-1" победил "Ворсклу" с преимуществом в два мяча, но какими. Что Пихаленок, что Гуцуляк отметились красивыми голами за днепрян.

Гости забивали в каждом из таймов, хозяева не смогли забить хотя бы один.

УПЛ, 22-й тур. Ковалевка, "Колос"
"Колос" - СК "Днепр-1" 0:2
Голы: Пихаленок 2, Гуцуляк 64

По теме
yellow-arrow
Бондарь: Сразу виден класс Кевина и Марлона. Теперь им нужно время, чтобы адаптироваться к украинскому футболу
yellow-arrow
Рух - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1.04.2024
yellow-arrow
Причина - пижонство. Ротань объяснил, почему Александрия упустила победу в игре с Минаем
Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости