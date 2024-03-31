Шедевры от сборников. Колос - Днепр-1 0:2. Видеообзор матча

В матче 22-го тура УПЛ "Днепр-1" победил "Ворсклу" с преимуществом в два мяча, но какими. Что Пихаленок, что Гуцуляк отметились красивыми голами за днепрян.

Гости забивали в каждом из таймов, хозяева не смогли забить хотя бы один.

УПЛ, 22-й тур. Ковалевка, "Колос"

"Колос" - СК "Днепр-1" 0:2

Голы: Пихаленок 2, Гуцуляк 64