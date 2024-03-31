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Шедевры от сборников. Колос - Днепр-1 0:2. Видеообзор матча
Колос - Днепр-1 ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 31.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: СК Дніпро-1/Автор - невідомий
В матче 22-го тура УПЛ "Днепр-1" победил "Ворсклу" с преимуществом в два мяча, но какими. Что Пихаленок, что Гуцуляк отметились красивыми голами за днепрян.
Гости забивали в каждом из таймов, хозяева не смогли забить хотя бы один.
УПЛ, 22-й тур. Ковалевка, "Колос"
"Колос" - СК "Днепр-1" 0:2
Голы: Пихаленок 2, Гуцуляк 64
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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