Причина - пижонство. Ротань объяснил, почему Александрия упустила победу в игре с Минаем

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань был зол на свою команду после матча УПЛ с "Минаем" (2:2). Команда Ротаня имела преимущество в два гола, но потеряла его.

"Имею ли я претензии к футболистам после сегодняшней игры? А как вы думаете. Матч был в наших руках, все было под контролем, но потом... в последние 20 минут я не узнал свою команду, не узнал игроков, не узнал настрой. Думаю, что болельщикам матч понравился, что касается нас - то получили много материала, который надо спокойно принять и проанализировать.

Было очень много ошибок. Мы увидели кто есть кто. Такие матчи полезны тем, что мы видим разные ситуации. Надо спокойно сделать анализ и сделать выводы.

Что произошло с командой в конце игры? Это пижонство. А также самоуверенность, страх и характер. Если что-то не идет по твоему сценарию, надо иметь характер. К сожалению, я сегодня его не увидел. Мы должны были сыграть надежнее. Первый гол в наши ворота - это детская ошибка, когда привезли необязательный штрафной. Это в никакие ворота не влезает. Не может такого быть. Игра складывалась по нашему сценарию, а потом все изменилось, и начался хаос.

Ковалец улыбался перед тем, как не забить пенальти? У нас сегодня на поле было все, что не нужно. Пижонство, самоуверенность и страх в игре с мячом. У нашей команды такого не должно быть.

Арендованные игроки? Авагимян не имел права играть против своей команды, но почему играл Гуничев - не ко мне вопрос. Я соглашался отпустить игрока в аренду, но он не должен был играть против нас. Я знаю, как наши игроки настраиваются на такие матчи. Надо только поздравить "Минай" с очком, а Гуничева - с голом", - сказал Ротань в комментарии УПЛ ТВ.