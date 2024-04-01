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Рух - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 1.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
fcrukh.com
В первый день апреля подопечные Виталия Пономарева сыграют против команды Олега Дулуба. "Рух" на "Арене Львов" будет принимать черкасский ЛНЗ.
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Львовский коллектив очень ударно стартовал в весенней части чемпионата Украины. "Львы" потеряли очки только в поединке против житомирского "Полесья", расписав ничью. Во всех остальных матчах "Рух" непременно одерживал победы.
В свою очередь ЛНЗ в первых 5-ти турах второй части украинского первенства добыл 5 зачетных баллов. А в предыдущем туре команда белорусского наставника, откровенно, недооценила закарпатский "Минай" и проиграла.
Матч 22-го тура УПЛ сезона 2023/24 "Ворскла" - "Динамо" состоится в понедельник, 1-го апреля 2024-го года, в 18:00.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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