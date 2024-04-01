Рух - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В первый день апреля подопечные Виталия Пономарева сыграют против команды Олега Дулуба. "Рух" на "Арене Львов" будет принимать черкасский ЛНЗ.

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Львовский коллектив очень ударно стартовал в весенней части чемпионата Украины. "Львы" потеряли очки только в поединке против житомирского "Полесья", расписав ничью. Во всех остальных матчах "Рух" непременно одерживал победы.

В свою очередь ЛНЗ в первых 5-ти турах второй части украинского первенства добыл 5 зачетных баллов. А в предыдущем туре команда белорусского наставника, откровенно, недооценила закарпатский "Минай" и проиграла.

Матч 22-го тура УПЛ сезона 2023/24 "Ворскла" - "Динамо" состоится в понедельник, 1-го апреля 2024-го года, в 18:00.

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