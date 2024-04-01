Бизимана: Воплотили преимущество в два гола и заслуженно победили Верес

Полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана прокомментировал выездную победу в 22 туре УПЛ над "Вересом" (2:0).

- Джихад, тяжелый матч в Ровно. Как прокомментируешь эту победу?

- Действительно, игра была тяжелой. Особенно в первом тайме. Но, как я говорил в последнем интервью, мы ожидали именно такого поединка. Потому что именно сейчас все последние восемь матчей чемпионата будут такие. Но я счастлив за ребят, ведь мы боролись до последнего. И как результат, несмотря на то, что это была действительно непростая игра, мы все равно были лучшей командой на поле.

- Истощен ли ты после матчей сборной Руанды?

- Да-да, конечно. Я много путешествовал, это было долгое приключение: приехать в Кривой Рог и сразу играть против "Вереса" уже в Ровно. Я был немного уставший в последние 15 минут. Но я сказал себе, что должен продолжать играть в том же духе, ведь счет только 1:0. И в концовке, я считаю, показал хороший футбол и другие ребята тоже. Мы победили, это самое важное.

- Почему было трудно владеть инициативой в первой половине матча?

- Я считаю, что в первом тайме мы действовали слишком торопливо. Видели, как соперник отступал, они били мяч вперед. Они относились к нам с уважением, ведь понимали, что играют против "Кривбасса", одного из лидеров чемпионата. Но мы не использовали это преимущество, продолжали слишком торопиться с решениями и ошибались. Но во втором тайме уже в большинстве нам было легче, было больше свободного пространства для атак. Мы воплотили свое преимущество в два гола и заслуженно победили, - сказал Бизимана.