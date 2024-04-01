  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бизимана: Воплотили преимущество в два гола и заслуженно победили Верес
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бизимана: Воплотили преимущество в два гола и заслуженно победили Верес

Премьер-лига

Хавбек "Кривбасса" поделился впечатлениями от победы в матче УПЛ

Бизимана: Воплотили преимущество в два гола и заслуженно победили Верес

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана прокомментировал выездную победу в 22 туре УПЛ над "Вересом" (2:0).

- Джихад, тяжелый матч в Ровно. Как прокомментируешь эту победу?

- Действительно, игра была тяжелой. Особенно в первом тайме. Но, как я говорил в последнем интервью, мы ожидали именно такого поединка. Потому что именно сейчас все последние восемь матчей чемпионата будут такие. Но я счастлив за ребят, ведь мы боролись до последнего. И как результат, несмотря на то, что это была действительно непростая игра, мы все равно были лучшей командой на поле.

- Истощен ли ты после матчей сборной Руанды?

- Да-да, конечно. Я много путешествовал, это было долгое приключение: приехать в Кривой Рог и сразу играть против "Вереса" уже в Ровно. Я был немного уставший в последние 15 минут. Но я сказал себе, что должен продолжать играть в том же духе, ведь счет только 1:0. И в концовке, я считаю, показал хороший футбол и другие ребята тоже. Мы победили, это самое важное.

- Почему было трудно владеть инициативой в первой половине матча?

- Я считаю, что в первом тайме мы действовали слишком торопливо. Видели, как соперник отступал, они били мяч вперед. Они относились к нам с уважением, ведь понимали, что играют против "Кривбасса", одного из лидеров чемпионата. Но мы не использовали это преимущество, продолжали слишком торопиться с решениями и ошибались. Но во втором тайме уже в большинстве нам было легче, было больше свободного пространства для атак. Мы воплотили свое преимущество в два гола и заслуженно победили, - сказал Бизимана.

По теме
yellow-arrow
Смиян: Против Кривбасса играть вдесятером - очень тяжело
yellow-arrow
Черноморец: ряд встреч со старыми знакомыми
yellow-arrow
Опасные игры. ФОТОрепортаж с матча Заря - Металлист 1925 2:1
Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно) Джихад Бизимана
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости