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Верес назвал стадион в честь поэта-воина, который погиб на войне
Стадион на тренировочной базе ровенчан будет носить название имени Максима Кривцова
Фото: НК Верес
Стадион с натуральным травяным покрытием на тренировочной базе "Вереса" будет носить название имени Максима "Далі" Кривцова. Ровенчанина и защитника Украины, который погиб в войне с российскими оккупантами.
Такую инициативу в перерыве матча 22-го тура УПЛ "Верес" - "Кривбасс" озвучил президент клуба Иван Надеин.
Максим Кривцов с позывным "Далі" - ровенский воин и поэт, автор известной книги "Вірші з бійниці". Он погиб на войне с оккупантами 7 января 2024 года.
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Источник:НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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