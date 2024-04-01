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Рух - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 01.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
fcrukh.com
В понедельник, 1 апреля пройдет поединок 22-го тура УПЛ, в котором встретятся "Рух" и "ЛНЗ". Игра пройдет во Львове на "Арене Львов".
Львовяне занимают 5-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 36 зачетных пунктов. Черкасчане с 25 очками занимают 9-ю строчку.
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"Желто-черные" в минувшем туре обыграли "Металлист 1925" (4:1), а черкасский клуб сыграл вничью с "Днепром-1" (1:1).
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 22-й тур
1 апреля 2024. Львов, "Арена Львов"
"Рух" 18:00 "ЛНЗ"
Арбитр - Александр Соловьян
Видеотрансляция – УПЛ-ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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