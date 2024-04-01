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Опасные игры. ФОТОрепортаж с матча Заря - Металлист 1925 2:1
Харьковчане очень сильно рискуют вылететь из УПЛ
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
У "Металлиста 1925" продолжается кризис – безвыигрышная серия тянется еще с предыдущего календарного года. Все это приобретает угрожающие черты, ведь матчей до конца чемпионата – все меньше, а отставание от зоны спасения – все больше. Один из раундов опасных игр "Металлист 1925" провел против "Зари", уступив ей 1:2.
Матч посетила фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Результат ее работы – в фотогалерее.
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