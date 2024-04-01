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Смиян: Против Кривбасса играть вдесятером - очень тяжело
Игрок "Вереса" - о поражении от криворожского клуба
Фото: НК Верес
Защитник "Вереса" Максим Смиян прокомментировал свой дебют за "красно-черных" в поединке 22-го тура УПЛ с "Кривбассом" (0:2).
"Считаю, мы играли достаточно неплохо. Возможно, ход поединка где-то сломало удаление. Думаю, в равных составах мы могли бы даже на победу рассчитывать.
Относительно эпизода с удалением - не видел этого момента. Но арбитр пересмотрел видеоповтор, поэтому, возможно удаление справедливое. А ход игры это действительно изменило. Против "Кривбасса" играть вдесятером - очень тяжело.
Наши болельщики сегодня фантастически нас поддерживали. Такой поддержки нет ни у кого в Украине. Благодарны им за это. Надеюсь, отблагодарим победой в следующей игре", - сказал Смиян.
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