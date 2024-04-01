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Герреро: Во 2-м тайме газон чуть испортился. Возможно, это одна из причин, почему я не забил больше
Форвард "Зари" рассказал о победе над "Металлистом 1925"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий "Зари" Эдуардо Герреро поделился впечатлениями после победы над "Металлистом 1925" в 22-м туре УПЛ (2:1), в котором забил два гола.
— Эду, поздравляем тебя с победой и двумя забитыми мячами! Как "Заря" провела двухнедельную паузу в чемпионате?
— Мы плодотворно поработали в Киеве и сейчас вы видите результат.
— Что было самым главным сегодня? Может быть, первыми забить гол в ворота соперника?
— Самое главное было завоевать три очка. Мы с этим справились.
— Твоя результативная игра связана с установившейся теплой погодой в Киеве?
— Я уже привык в Украине к разной погоде, и, когда прохладно, и, когда, тепло.
— Вячеслав Чурко в интервью говорил, что ты сегодня мог забить "Металлисту 1925" пять мячей. Ты с этим согласен?
— Да. Однако во втором тайме газон на стадионе "Левый берег" чуть испортился. Возможно, это одна из причин, почему я не забил больше.
— Мне понравился больше твой второй забитый мяч. А тебе?
— Конечно, второй.
— В четверг важная игра "Заря" – "Динамо". Вы можете обыграть динамовцев?
— Самое главное, это качественно подготовиться к интересному противостоянию с "Динамо". Тогда и будет понятно, на что мы способны, - сказал Герреро.
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