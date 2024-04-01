  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Герреро: Во 2-м тайме газон чуть испортился. Возможно, это одна из причин, почему я не забил больше
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Герреро: Во 2-м тайме газон чуть испортился. Возможно, это одна из причин, почему я не забил больше

Премьер-лига

Форвард "Зари" рассказал о победе над "Металлистом 1925"

Герреро: Во 2-м тайме газон чуть испортился. Возможно, это одна из причин, почему я не забил больше

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Нападающий "Зари" Эдуардо Герреро поделился впечатлениями после победы над "Металлистом 1925" в 22-м туре УПЛ (2:1), в котором забил два гола.

— Эду, поздравляем тебя с победой и двумя забитыми мячами! Как "Заря" провела двухнедельную паузу в чемпионате?

— Мы плодотворно поработали в Киеве и сейчас вы видите результат.

Читайте такжеОпасные игры. ФОТОрепортаж с матча Заря - Металлист 1925 2:1

— Что было самым главным сегодня? Может быть, первыми забить гол в ворота соперника?

— Самое главное было завоевать три очка. Мы с этим справились.

— Твоя результативная игра связана с установившейся теплой погодой в Киеве?

— Я уже привык в Украине к разной погоде, и, когда прохладно, и, когда, тепло.

Читайте такжеМладен Бартулович: Стандарт - это всегда о концентрации

— Вячеслав Чурко в интервью говорил, что ты сегодня мог забить "Металлисту 1925" пять мячей. Ты с этим согласен?

— Да. Однако во втором тайме газон на стадионе "Левый берег" чуть испортился. Возможно, это одна из причин, почему я не забил больше.

— Мне понравился больше твой второй забитый мяч. А тебе?

— Конечно, второй.

— В четверг важная игра "Заря" – "Динамо". Вы можете обыграть динамовцев?

— Самое главное, это качественно подготовиться к интересному противостоянию с "Динамо". Тогда и будет понятно, на что мы способны, - сказал Герреро.

Читайте такжеДубль Герреро усугубляет падение Скрипника. Заря - Металлист 1925 2:1
По теме
yellow-arrow
Хавбек Зари рассказал, когда Геллер пообещал рассчитаться с командой
yellow-arrow
Микитишин: Приехали в Ровно за результатом - и достигли своего
yellow-arrow
ЛНЗ открыл голосование за лучшего игрока марта
Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков) Эдуардо Герреро
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости