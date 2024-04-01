Герреро: Во 2-м тайме газон чуть испортился. Возможно, это одна из причин, почему я не забил больше

Нападающий "Зари" Эдуардо Герреро поделился впечатлениями после победы над "Металлистом 1925" в 22-м туре УПЛ (2:1), в котором забил два гола.

— Эду, поздравляем тебя с победой и двумя забитыми мячами! Как "Заря" провела двухнедельную паузу в чемпионате?

— Мы плодотворно поработали в Киеве и сейчас вы видите результат.

— Что было самым главным сегодня? Может быть, первыми забить гол в ворота соперника?

— Самое главное было завоевать три очка. Мы с этим справились.

— Твоя результативная игра связана с установившейся теплой погодой в Киеве?

— Я уже привык в Украине к разной погоде, и, когда прохладно, и, когда, тепло.

— Вячеслав Чурко в интервью говорил, что ты сегодня мог забить "Металлисту 1925" пять мячей. Ты с этим согласен?

— Да. Однако во втором тайме газон на стадионе "Левый берег" чуть испортился. Возможно, это одна из причин, почему я не забил больше.

— Мне понравился больше твой второй забитый мяч. А тебе?

— Конечно, второй.

— В четверг важная игра "Заря" – "Динамо". Вы можете обыграть динамовцев?

— Самое главное, это качественно подготовиться к интересному противостоянию с "Динамо". Тогда и будет понятно, на что мы способны, - сказал Герреро.