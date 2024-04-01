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Микитишин: Приехали в Ровно за результатом - и достигли своего
"Кривбасс" на выезде обыграл "Верес"
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Артур Микитишин прокомментировал выездную победу над "Вересом" (2:0) в 22 туре УПЛ.
- Артур, что думаешь по итогам игры?
- Мы знали, что здесь не будет легко; знали, какая команда у "Вереса". Серьезно настраивались. Приехали сюда за результатом - и у нас все получилось, мы достигли своего.
- В целом "Кривбасс" контролировал игру?
- Да, именно "Кривбасс" контролировал игру. Согласен, у "Вереса" были некоторые опасные моменты, но мы разберем эти ошибки и исправим их. В первом тайме мы тоже не использовали свои шансы, но уже после перерыва наша команда вышла еще более сконцентрированной на ворота, тем более знали, что играем в большинстве.
- Третья подряд победа "Кривбасса", но снова тяжелая и нервная. Соперники начали настраиваться на нас более серьезно?
- Думаю, да. Все видят на каком месте мы идем, поэтому и настрой серьезный. В целом мы готовимся к каждому сопернику со всей ответственностью, как и оппоненты к нам, - резюмировал Микитишин.
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