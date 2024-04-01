Яцык: Не смогу сыграть с Динамо, поскольку так составлено арендное соглашение

Полузащитник "Зари" Александр Яцык прокомментировал победу над "Металлистом 1925" (2:1) и поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Динамо".

— Саша, поздравляю тебя с победой! Сложно было после матчей сборных переключиться на игры УПЛ?

— Сложность была и заключалась она в возвращении из Азербайджана, где играла наша молодежная сборная. Дорога домой заняла 23 часа. Думаю, что нам не хватило времени для полного восстановления. Сначала мы из Баку летели в Варшаву, а затем уже добирались в Киев. Конечно, усталость чувствовалась. У меня были судороги на 80-й минуте матча, и я попросил замену.

— Победа над "Металлистом 1925" досталась нелегко?

— Думаю, что мы довольно часто не могли правильно распорядиться мячом перед штрафной соперника. Сейчас для нас каждая игра за шесть очков. Мы хотим подняться, как можно выше в турнирной таблице.

— Герой матча – панамец Герреро, отличившийся дважды…

— Думаю, что он в каждом матче старается показать свой максимум. Вероятно, что весной он в чуть лучшей форме, чем осенью. Герреро – важный игрок для "Зари" и мы его ценим.

— Его победный мяч – фантастика?

— Что-то такое. Хотя незадолго до этого шедевра он еще мог забивать, но просто не попал по мячу. Ничего страшного. Он вскоре реабилитировался.

— 4-го апреля "Заря" проведет матч против "Динамо". Это будет пропущенный поединок первого круга. Ты, как футболист, принадлежащий киевскому "Динамо", сможешь сыграть на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского?

— Нет, поскольку так составлено арендное соглашение. Все арендованные динамовцы не могут сыграть в ближайший четверг.

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— Как же тогда противостоять Динамо?

— Незаменимых футболистов нет. Я думаю, что "Заря" в игре с киевским "Динамо" может зацепиться за очки, - отметил Яцык.