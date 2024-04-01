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Заря – Динамо, Кубок Украины, МЮ против Ливерпуля и Челси. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
График топ-поединков
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Первая неделя апреля порадует нас большим количеством футбола. Тур АПЛ, растянутый на будни, кубковые противостояния в Украине и других европейских странах, вызовы для Анатолия Трубина и его "Бенфики", Тен Хаг против Клоппа и Почеттино, еще одна встреча "Зари" и "Динамо" – будет интересно.
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Понедельник, 1 апреля
Спокойный старт недели. Радует, что не обойдемся без УПЛ. Вечером будет возможность глянуть на прекрасный "Интер" Симоне Индзаги, или же на "Атлетико" Диего Симеоне, который недавно выбил миланцев из главного клубного европейского турнира.
- 16:00. "Кальяри" – "Верона". Серия А. Megogo
- 16:00. "Сассуоло" – "Удинезе". Серия А. Megogo
- 18:00. "Рух" – "ЛНЗ Черкассы". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 19:00. "Лечче" – "Рома". Серия А. Megogo
- 21:45. "Интер" – "Эмполи". Серия А. Megogo
- 22:00. "Вильярреал" – "Атлетико". Примера. Megogo
Вторник, 2 апреля
Привычное дело как для второй половины сезона – АПЛ в будние. Надеемся на возвращение в строй Виталия Миколенко, традиционно ждем в старте Илью Забарного. А вот в Германии, Италии, Франции и Португалии будут кубковые противостояния, например, Анатолий Трубин и его "Бенфика" попытаются выйти в финал.
- 21:30. "Ноттингем" – "Фулхэм". АПЛ. Setanta Sports
- 21:30. "Ньюкасл" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports / Megogo
- 21:45. "Бернли" – "Вулвз". АПЛ. Setanta Sports
- 21:45. "Борнмут" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports
- 21:45. "Саарбрюкен" – "Кайзерслаутерн". Кубок Германии. Megogo
- 21:45. "Лион" – "Валансьенн". Кубок Франции. Megogo
- 22:00. "Ювентус" – "Лацио". Кубок Италии. Megogo
- 22:15. "Вест Хэм" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports
- 22:45. "Бенфика" – "Спортинг". Кубок Португалии. Megogo
Среда, 3 апреля
Вечер откроется кубковым поединком между "Шахтером" и "Черноморцем". Затем в АПЛ играют команды Зинченко и Ярмолюка, в Германии – прекрасный "Байер" Хаби Алонсо. Интересной обещает быть встреча между "Манчестер Сити" и "Астон Виллой".
- 18:00. "Шахтер" – "Черноморец". Кубок Украины. УПЛ-ТВ
- 21:30. "Арсенал" – "Лутон". АПЛ. Setanta Sports
- 21:30. "Брентфорд" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports
- 21:45. "Байер" – "Дюссельдорф". Кубок Германии. Megogo
- 22:00. "Фиорентина" – "Аталанта". Кубок Италии. Megogo
- 22:10. "ПСЖ" – "Ренн". Кубок Франции. Megogo
- 22:15. "Гимарайнш" – "Порту". Кубок Португалии. Megogo
- 22:15. "Манчестер Сити" – "Астон Вилла". АПЛ. Setanta Sports / Megogo
Четверг, 4 апреля
Сразу два классных поединка мы увидим на украинских полях. В чемпионате "Заря" примет "Динамо", а в Кубке "Ворскла" приедет в гости к "Полесью". Увы, Яремчук травмировался, поэтому не поможет "Валенсии" в Примере. Ждем выхода Мудрика на битву "Челси" с "МЮ".
- 15:30. "Заря" – "Динамо". УПЛ. 1+1 media
- 18:00. "Полесье" – "Ворскла". Кубок Украины. УПЛ-ТВ
- 21:00. "Гранада" – "Валенсия". Примера. Megogo
- 21:30. "Ливерпуль" – "Шеффилд Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports
- 22:15. "Челси" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports / Megogo
Пятница, 5 апреля
Традиционно спокойное завершение рабочей недели. Любители Бундеслиги, Серии А и Лиги 1 найдут себе по матчу.
- 21:30. "Айнтрахт" – "Вердер". Бундеслига. Setanta Sports / Megogo
- 21:45. "Салернитана" – "Сассуоло". Серия А. Megogo
- 22:00. "Лилль" – "Марсель". Лига 1. Megogo
Суббота, 6 апреля
Выходные порадуют качественным футболом. В Италии состоится дерби Рима, в УПЛ "Верес" примет "Оболонь". Куча классных поединков в Англии (Забарный, Миколенко, Ярмолюк – всех ждем на поле). Поздним вечером советуем включить "Бенфику" Трубина – теперь она встретится со "Спортингом" уже в рамках Примейры.
- 14:30. "Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити". АПЛ. Setanta Sports / Megogo
- 15:30. "Верес" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 16:00. "Милан" – "Лечче". Серия А. Megogo
- 16:30. "Хайденхайм" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports
- 16:30. "Кельн" – "Бохум". Бундеслига. Setanta Sports
- 16:30. "Майнц" – "Дармштадт". Бундеслига. Setanta Sports
- 16:30. "Унион" – "Байер". Бундеслига. Setanta Sports / Megogo
- 16:30. "Фрайбург" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports
- 17:00. "Астон Вилла" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports / Megogo
- 17:00. "Вулвз" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports
- 17:00. "Эвертон" – "Бернли". АПЛ. Setanta Sports
- 17:00. "Лутон" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports
- 17:00. "Фулхэм" – "Ньюкасл". АПЛ. Setanta Sports
- 18:00. "Ланс" – "Гавр". Лига 1. Megogo
- 19:00. "Рома" – "Лацио". Серия А. Megogo
- 19:30. "Брайтон" – "Арсенал". АПЛ. Setanta Sports
- 19:30. "Боруссия Д" – "Штутгарт". Бундеслига. Setanta Sports / Megogo
- 21:45. "Эмполи" – "Торино". Серия А. Megogo
- 22:00. "ПСЖ" – "Клермон". Лига 1. Megogo
- 22:30. "Спортинг" – "Бенфика". Примейра. Megogo
- 23:00. "Атлетик" – "Мальорка". Кубок Испании. Megogo
Воскресенье, 7 апреля
В этот день УПЛ будет еще больше. "Черноморец" и "Александрия" откроют программу, "Колос" и "Металлист 1925" ее продолжат, а "Шахтер" и "Рух" завершат. Однозначно стоит обратить внимание на дуэль "Манчестер Юнайтед" с "Ливерпулем", затем можно переключиться на "Челси" или "Ювентус".
- 13:00. "Черноморец" – "Александрия". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 13:30. "Фрозиноне" – "Болонья". Серия А. Megogo
- 14:00. "Брест" – "Мец". Лига 1. Megogo
- 15:30. "Колос" – "Металлист 1925". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 16:00. "Монпелье" – "Лорьян". Лига 1. Megogo
- 16:00. "Реймс" – "Ницца". Лига 1. Megogo
- 16:00. "Тулуза" – "Страсбур". Лига 1. Megogo
- 16:00. "Монца" – "Наполи". Серия А. Megogo
- 16:30. "Хоффенхайм" – "Аугсбург". Бундеслига. Setanta Sports
- 17:30. "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports / Megogo
- 18:00. "Шахтер" – "Рух". УПЛ. УПЛ-ТВ
- 18:05. "Монако" – "Ренн". Лига 1. Megogo
- 18:30. "Вольфсбург" – "Боруссия М". Бундеслига. Setanta Sports / Megogo
- 19:00. "Кальяри" – "Аталанта". Серия А. Megogo
- 19:00. "Верона" – "Дженоа". Серия А. Megogo
- 19:30. "Шеффилд Юнайтед" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports / Megogo
- 20:00. "Тоттенхэм" – "Ноттингем". АПЛ. Setanta Sports
- 21:45. "Нант" – "Лион". Лига 1. Megogo
- 21:45. "Ювентус" – "Фиорентина". Серия А. Megogo
- 22:30. "Порту" – "Витория". Примейра. Megogo
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