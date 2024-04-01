Заря – Динамо, Кубок Украины, МЮ против Ливерпуля и Челси. Расписание футбола на 1 – 7 апреля

Первая неделя апреля порадует нас большим количеством футбола. Тур АПЛ, растянутый на будни, кубковые противостояния в Украине и других европейских странах, вызовы для Анатолия Трубина и его "Бенфики", Тен Хаг против Клоппа и Почеттино, еще одна встреча "Зари" и "Динамо" – будет интересно.

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Понедельник, 1 апреля

Спокойный старт недели. Радует, что не обойдемся без УПЛ. Вечером будет возможность глянуть на прекрасный "Интер" Симоне Индзаги, или же на "Атлетико" Диего Симеоне, который недавно выбил миланцев из главного клубного европейского турнира.

16:00. "Кальяри" – "Верона". Серия А. Megogo

16:00. "Сассуоло" – "Удинезе". Серия А. Megogo

18:00. "Рух" – "ЛНЗ Черкассы". УПЛ. УПЛ-ТВ

19:00. "Лечче" – "Рома". Серия А. Megogo

21:45. "Интер" – "Эмполи". Серия А. Megogo

22:00. "Вильярреал" – "Атлетико". Примера. Megogo

Вторник, 2 апреля

Привычное дело как для второй половины сезона – АПЛ в будние. Надеемся на возвращение в строй Виталия Миколенко, традиционно ждем в старте Илью Забарного. А вот в Германии, Италии, Франции и Португалии будут кубковые противостояния, например, Анатолий Трубин и его "Бенфика" попытаются выйти в финал.

21:30. "Ноттингем" – "Фулхэм". АПЛ. Setanta Sports

21:30. "Ньюкасл" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports / Megogo

21:45. "Бернли" – "Вулвз". АПЛ. Setanta Sports

21:45. "Борнмут" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports

21:45. "Саарбрюкен" – "Кайзерслаутерн". Кубок Германии. Megogo

21:45. "Лион" – "Валансьенн". Кубок Франции. Megogo

22:00. "Ювентус" – "Лацио". Кубок Италии. Megogo

22:15. "Вест Хэм" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports

22:45. "Бенфика" – "Спортинг". Кубок Португалии. Megogo

Среда, 3 апреля

Вечер откроется кубковым поединком между "Шахтером" и "Черноморцем". Затем в АПЛ играют команды Зинченко и Ярмолюка, в Германии – прекрасный "Байер" Хаби Алонсо. Интересной обещает быть встреча между "Манчестер Сити" и "Астон Виллой".

18:00. "Шахтер" – "Черноморец". Кубок Украины. УПЛ-ТВ

21:30. "Арсенал" – "Лутон". АПЛ. Setanta Sports

21:30. "Брентфорд" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports

21:45. "Байер" – "Дюссельдорф". Кубок Германии. Megogo

22:00. "Фиорентина" – "Аталанта". Кубок Италии. Megogo

22:10. "ПСЖ" – "Ренн". Кубок Франции. Megogo

22:15. "Гимарайнш" – "Порту". Кубок Португалии. Megogo

22:15. "Манчестер Сити" – "Астон Вилла". АПЛ. Setanta Sports / Megogo

Четверг, 4 апреля

Сразу два классных поединка мы увидим на украинских полях. В чемпионате "Заря" примет "Динамо", а в Кубке "Ворскла" приедет в гости к "Полесью". Увы, Яремчук травмировался, поэтому не поможет "Валенсии" в Примере. Ждем выхода Мудрика на битву "Челси" с "МЮ".

15:30. "Заря" – "Динамо". УПЛ. 1+1 media

18:00. "Полесье" – "Ворскла". Кубок Украины. УПЛ-ТВ

21:00. "Гранада" – "Валенсия". Примера. Megogo

21:30. "Ливерпуль" – "Шеффилд Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports

22:15. "Челси" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports / Megogo

Пятница, 5 апреля

Традиционно спокойное завершение рабочей недели. Любители Бундеслиги, Серии А и Лиги 1 найдут себе по матчу.

21:30. "Айнтрахт" – "Вердер". Бундеслига. Setanta Sports / Megogo

21:45. "Салернитана" – "Сассуоло". Серия А. Megogo

22:00. "Лилль" – "Марсель". Лига 1. Megogo

Суббота, 6 апреля

Выходные порадуют качественным футболом. В Италии состоится дерби Рима, в УПЛ "Верес" примет "Оболонь". Куча классных поединков в Англии (Забарный, Миколенко, Ярмолюк – всех ждем на поле). Поздним вечером советуем включить "Бенфику" Трубина – теперь она встретится со "Спортингом" уже в рамках Примейры.

14:30. "Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити". АПЛ. Setanta Sports / Megogo

15:30. "Верес" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ-ТВ

16:00. "Милан" – "Лечче". Серия А. Megogo

16:30. "Хайденхайм" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports

16:30. "Кельн" – "Бохум". Бундеслига. Setanta Sports

16:30. "Майнц" – "Дармштадт". Бундеслига. Setanta Sports

16:30. "Унион" – "Байер". Бундеслига. Setanta Sports / Megogo

16:30. "Фрайбург" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports

17:00. "Астон Вилла" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports / Megogo

17:00. "Вулвз" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports

17:00. "Эвертон" – "Бернли". АПЛ. Setanta Sports

17:00. "Лутон" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports

17:00. "Фулхэм" – "Ньюкасл". АПЛ. Setanta Sports

18:00. "Ланс" – "Гавр". Лига 1. Megogo

19:00. "Рома" – "Лацио". Серия А. Megogo

19:30. "Брайтон" – "Арсенал". АПЛ. Setanta Sports

19:30. "Боруссия Д" – "Штутгарт". Бундеслига. Setanta Sports / Megogo

21:45. "Эмполи" – "Торино". Серия А. Megogo

22:00. "ПСЖ" – "Клермон". Лига 1. Megogo

22:30. "Спортинг" – "Бенфика". Примейра. Megogo

23:00. "Атлетик" – "Мальорка". Кубок Испании. Megogo

Воскресенье, 7 апреля

В этот день УПЛ будет еще больше. "Черноморец" и "Александрия" откроют программу, "Колос" и "Металлист 1925" ее продолжат, а "Шахтер" и "Рух" завершат. Однозначно стоит обратить внимание на дуэль "Манчестер Юнайтед" с "Ливерпулем", затем можно переключиться на "Челси" или "Ювентус".