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Заключительный матч 22-го тура. Известны стартовые составы Руха и ЛНЗ
Завершающий матч 22-го тура
fcrukh.com
Сегодня, 1 апреля, состоится заключительный матч 22-го тура
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
Стартовый состав "Руха": Ледвий, Слюбик, Дидык, Сыч, Холод, Пидгурский, Пастух, Федор, Таллес, Квасница, Плюман
Запасные: Герета, Матвеев, Китела, Бойко, Лях, Притула, Столярчук, Рунич, Джурабаев, Непейпиев, Теслюк, Дос Сантуш Габриэль
Стартовый состав ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Ковалев, Стасюк, Каплиенко, Бар, Яшари, Наумец, Бойко, Эйнел, Молло
Запасные: Кучеренко, Самойленко, Тарасенко, Тилль, Норенков, Насонов, Олейник, Шестаков, Хобленко, Пасич
Напомним, что UA-Футбол проведет
Ну и отметим, что "Рух" сейчас идет на 5-м месте в таблице, имея в активе 36 очков. У ЛНЗ 9-я позиция и 25 баллов.
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