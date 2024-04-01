Заключительный матч 22-го тура. Известны стартовые составы Руха и ЛНЗ

Сегодня, 1 апреля, состоится заключительный матч 22-го тура УПЛ , в котором "Рух" примет ЛНЗ.

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

Стартовый состав "Руха": Ледвий, Слюбик, Дидык, Сыч, Холод, Пидгурский, Пастух, Федор, Таллес, Квасница, Плюман

Запасные: Герета, Матвеев, Китела, Бойко, Лях, Притула, Столярчук, Рунич, Джурабаев, Непейпиев, Теслюк, Дос Сантуш Габриэль

Стартовый состав ЛНЗ: Пеньков, Муравский, Ковалев, Стасюк, Каплиенко, Бар, Яшари, Наумец, Бойко, Эйнел, Молло

Запасные: Кучеренко, Самойленко, Тарасенко, Тилль, Норенков, Насонов, Олейник, Шестаков, Хобленко, Пасич

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Ну и отметим, что "Рух" сейчас идет на 5-м месте в таблице, имея в активе 36 очков. У ЛНЗ 9-я позиция и 25 баллов.