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Кобин: Ванат в будущем, наверное, будет форвардом №1 в Украине

Премьер-лига
Обновлено

Эксперт раздал форварду киевлян массу комплиментов

Кобин: Ванат в будущем, наверное, будет форвардом №1 в Украине

fcdynamo.com

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Василий Кобин после матча "Ворскла" - "Динамо" 1:5 высказался о прогрессе нападающего киевлян Владислава Ваната.

"Это деньги, это доходы для клуба. У нас растет очень качественный и очень хороший нападающий, который в будущем, наверное, будет номером один в Украине. И будет претендовать на форварда, не побоюсь этого слова, очень высокого качества и стандартов.

У Ваната видно его высокое техническое мастерство. Он это показал в эпизоде, когда забивал гол "Ворскле". Принял мяч, оценил ситуацию, показал дриблинг – у Ваната очень хороший короткий дриблинг – и нашел то небольшое пространство для мяча, чтобы оформить гол.

Это говорит про его опыт и уровень. Очень хороший, качественный нападающий. Думаю, этот футболист уже готов для хорошего чемпионата. Мышление, исполнение, мастерство у Ваната для этого присутствуют", – сказал Кобин.

Напомним, что в текущем сезоне Ванат в 18 матчах УПЛ забил 11 голов и отдал 6 ассистов.

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Василий Кобин Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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