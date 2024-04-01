Кобин: Ванат в будущем, наверное, будет форвардом №1 в Украине

Бывший игрок сборной Украины Василий Кобин после матча "Ворскла" - "Динамо" 1:5 высказался о прогрессе нападающего киевлян Владислава Ваната.

"Это деньги, это доходы для клуба. У нас растет очень качественный и очень хороший нападающий, который в будущем, наверное, будет номером один в Украине. И будет претендовать на форварда, не побоюсь этого слова, очень высокого качества и стандартов.

У Ваната видно его высокое техническое мастерство. Он это показал в эпизоде, когда забивал гол "Ворскле". Принял мяч, оценил ситуацию, показал дриблинг – у Ваната очень хороший короткий дриблинг – и нашел то небольшое пространство для мяча, чтобы оформить гол.

Это говорит про его опыт и уровень. Очень хороший, качественный нападающий. Думаю, этот футболист уже готов для хорошего чемпионата. Мышление, исполнение, мастерство у Ваната для этого присутствуют", – сказал Кобин.