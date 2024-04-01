УПЛ. Рух - ЛНЗ 1:0. Борьба взяла верх над футболом

Старт поединка однозначно был за хозяевами. Ожидаемо, что именно львовская команда завладела мячом с первых минут и действовала позиционно. В свою очередь черкасский коллектив делал ставку на контрвыпады. "Рух" достаточно быстро мог выходить вперед, однако ближе к экватору первого тайма нападающий "желто-черных" Федор упустил две убийственные возможности.

С течением времени гости сумели отодвинуть игру от своих ворот и даже остро огрызались. Хорошая возможность была у Молло, однако надежно себя показал Ледвий.

В общем, игра была равной и с большим количеством борьбы. Ни одна из сторон не хотела рисковать и идти большими силами вперед. Обоим коллективам не хватало оригинальных решений в последней трети поля. Моменты с определенной периодичностью возникали у ворот Ледвия и Пенькова, однако не хватало точности при завершении.

Второй тайм продолжился по тому же сценарию. "Рух" имел статистическое преимущество во владении, но никак не мог конвертировать этот показатель в забитые мячи. В частности, хороший шанс для Теслюка создал Квасница, однако этот удар в самоотверженном подкате заблокировал Ковалев. На что своим эпизодом со стороны ЛНЗ ответил представитель Косово - Яшари.

В последние полчаса командам уже легче удавалось переходить центр поля, но моменты создавались так же тяжеловато.

Львовяне и черкасцы еще некоторое время сопротивлялись, однако так и не могли прорвать оборонительные ряды друг друга. Далеко не самая худшая игра по уровню футбола, но физической борьбы все же было больше, чем конструктива в атаке. Ничья была бы абсолютно закономерным итоговым результатом - ни одна команда не наработала на три зачетных балла. Вместе с этим, ни один коллектив и не заслуживал проиграть эту встречу.

Процент владения был за "Рухом", в свою очередь ЛНЗ больше настрелял ударов. Довольно пресная и вязкая игра для нейтрального болельщика.

Все шло к своему логическому завершению, как уже в компенсированное к поединку время пенальти в собственные ворота привез Бар. Это была уже вторая желтая для израильтянина. Александр Соловьян обращался за помощью к VAR и указал на "точку" - был четкий контакт. 11-метровый уверенно реализовал Притула, разведя мяч и голкипера по разным углам.

Стоит отдать должное подопечным Виталия Пономарева, при такой сложной игре футболисты "Руха" все же дожали своего оппонента и довели собственную победную серию до 4-х матчей. Команда Олега Дулуба наиграла на один балл, однако нужно не выключаться из эпизодов до финального свистка. Львовский клуб приближается вплотную к ТОП-4 украинского первенства, а черкасский коллектив продолжает делить турнирную таблицу пополам.

Матч 22-го тура УПЛ сезона 2023/24

1.04.2024. Львов, "Арена Львов"

"Рух" - ЛНЗ 1:0

Гол: Притула 90+5 (пенальти)

"Рух": Ледвий (в), Холод, Дидык, Слюбик, Сыч, Пидгурский (Притула 73), Таллес (Теслюк 57), Пастух, Плюман (Лях 81), Квасница (Рунич 81), Федор.

Запасные: Герета (в), Матвеев, Китела, Лях, Бойко, Притула, Столярчук, Рунич, Джурабаев, Теслюк, Непейпиев, Клайвер.

Главный тренер - Виталий Пономарев.

ЛНЗ: Пеньков (в), Стасюк, Муравский, Ковалев, Каплиенко (Норенков 52), Яшари (Тилль 77), Бойко, Бар, Наумец (Шестаков 65), Эйнел (Пасич 65), Молло.

Запасные: Кучеренко (в), Самойленко (в), Тарасенко, Тилль, Норенков, Насонов, Шестаков, Олейник, Хобленко, Пасич.

Главный тренер - Олег Дулуб.

Предупреждения: Наумец 31, Бар 35, 90+3, Федор 35, Пасич 82.

Удаление: Бар 90+3.

Арбитр: Соловьян Александр.