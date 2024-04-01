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Ворскла вынудила Динамо забить ей пять, Довбик on fire, а у Пепа снова ОКР. Обзор топ-матчей уик-энда
Аудиомнение #255
Фото: 1) УПЛ; 2-3-4-5) Getty Images
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У команды Александра Шовковского в распоряжении не так много классных инструментов по вскрытию обороны соперника, но, когда оппонент сам делает все, чтобы ему забили, с головой хватает и того арсенала, который есть в наличии. В любом случае, Ванат в перспективе выглядит более интересно, чем Довбик и Яремчук. Неспособность "Баварии" выдать серию успешных поединков как приговор в гонке за медали, чистовик Лунина, трудовая победа "Жироны" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
01:05 – "Ворскла" – "Динамо" (1:5);
04:56 – "Жирона" – "Бетис" (3:2);
08:40 – "Реал" – "Атлетик" (2:0);
13:53 – "Ман Сити" – "Арсенал" (0:0);
15:54 – "Бавария" – "Боруссия Д" (0:2);
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