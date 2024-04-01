Башич: Родители скептически отнеслись к моему переезду в Украину - они хорошо знают, что такое война

Хорватский новичок " Зари " Яков Башич, который перешел в луганский клуб этой зимой, рассказал о своём решении продолжить карьеру в стране, которая находится в состоянии войны.

– Яков, давай поговорим о твоем переезде в Украину. Как ты очутился в "Заре"?

– "Рудеш" очень тяжело выступает в хорватской лиге и летом может вылететь во 2-й дивизион. Я не хотел ждать лета, чтобы совершить переход, а сделал это в зимнее окно.

Я обсудил все с клубом и своим агентом, связавшимся с "Зарей". "Заря" проявила интерес, и я быстро присоединился к ним в Турции на предсезонном сборе. Они хотели увидеть меня лично, и дали сыграть одну контрольную игру, чтобы понять требования. Мы быстро пришли к соглашению, и я подписал контракт.

– В данном случае ситуация win-win: "Рудеш" получил деньги, а ты – новый вызов для себя.

– Да, это была беспроигрышная ситуация. Все довольны. Меня спрашивают, как случилось, что я выбрал Украину, ведь здесь война... Я не раздумывал ни секунды, потому что "Заря" – большой украинский клуб, а УПЛ – очень уважаемая лига в Европе и дает возможность игрокам перейти в топ-чемпионат.

– Интересное совпадение. Твоя бывшая команда и "Салернитана", где играет твой брат-близнец Тома, являются первыми кандидатами на вылет в своих чемпионатах.

– Что-то в этом есть.

– Раз ты уже упомянул о войне, как твоя семья отреагировали на твой выбор в пользу охваченной войной Украины?

– Они восприняли это с некоторым скептицизмом, но я дал им понять, что им не о чем волноваться. Для меня это шаг вперед в моей карьере с открытыми воротами в новый этап. Так почему бы не попробовать?

– У них есть причины для скептицизма, ведь они были свидетелями войны на Балканах, я думаю...

– Да, мой отец воевал в хорватско-сербской войне в 1991-1995 годах. Они отлично знают, что такое война. Я родился в 1996 году и не почувствовал этого. Сейчас в Киеве я чувствую себя в безопасности, несмотря на ежедневные сирены. Я верю, что на Украине все под контролем.

– Что говорил брат о твоем выборе?

– Брат не удивился, потому что знал, насколько плоха была ситуация в "Рудеше", и мы говорили раньше, что я собираюсь совершить трансфер зимой, если клуб меня отпустит.