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Марлон Гомес: Я многофункциональный футболист, типа бокс-ту-бокс
Бразилец провел дебютный матч за горняков
instagram.com/fcshakhtar
Хавбек "
"Хочу поблагодарить Бога за свой дебютный матч. Игра прошла хорошо. Самое главное – мы одержали победу.
Очень радуюсь этому. Да, меня поздравили в раздевалке. Все шутили, все было здорово. Когда я приехал в "Шахтер", я не мог сразу играть из-за травмы, но сейчас счастлив, что могу быть на поле.
Травма почти не беспокоит, лишь иногда, когда меняется погода. Можно сказать, это никак не влияет на мою игру. Сейчас я настроен играть, помогать команде и выполнять все требования тренера.
В чемпионате Украины высокий уровень, я уже следил за ним. В этом матче нам было немного легче из-за удаления у соперника. Надеюсь, мы и дальше будем работать так качественно и ярко, выйдем на финишную прямую и станем чемпионами.
Украина – топовая страна, здесь очень хорошо. Много замечательных туристических объектов в Киеве и Львове. Меня прекрасно приняли в команде. Адаптация продолжается хорошо благодаря тому, что в составе есть бразильцы. Надеюсь, и дальше все будет хорошо.
Относительно моих футбольных характеристик могу сказать, что я многофункциональный футболист, типа бокс-ту-бокс, который быстро переходит из обороны к атаке. Я здесь, чтобы помочь команде. Буду делать все, чтобы быть полезным", - сказал футболист.
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