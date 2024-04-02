Марлон Гомес: Я многофункциональный футболист, типа бокс-ту-бокс

Хавбек " Шахтера " Марлон Гомес поделился эмоциями от своего дебютного матча за горняков, в котором донецкая команда одолела "Оболонь" (3:0).

"Хочу поблагодарить Бога за свой дебютный матч. Игра прошла хорошо. Самое главное – мы одержали победу.

Очень радуюсь этому. Да, меня поздравили в раздевалке. Все шутили, все было здорово. Когда я приехал в "Шахтер", я не мог сразу играть из-за травмы, но сейчас счастлив, что могу быть на поле.

Травма почти не беспокоит, лишь иногда, когда меняется погода. Можно сказать, это никак не влияет на мою игру. Сейчас я настроен играть, помогать команде и выполнять все требования тренера.

В чемпионате Украины высокий уровень, я уже следил за ним. В этом матче нам было немного легче из-за удаления у соперника. Надеюсь, мы и дальше будем работать так качественно и ярко, выйдем на финишную прямую и станем чемпионами.

Украина – топовая страна, здесь очень хорошо. Много замечательных туристических объектов в Киеве и Львове. Меня прекрасно приняли в команде. Адаптация продолжается хорошо благодаря тому, что в составе есть бразильцы. Надеюсь, и дальше все будет хорошо.

Относительно моих футбольных характеристик могу сказать, что я многофункциональный футболист, типа бокс-ту-бокс, который быстро переходит из обороны к атаке. Я здесь, чтобы помочь команде. Буду делать все, чтобы быть полезным", - сказал футболист.