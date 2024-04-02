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Вратарь ЛНЗ Пеньков: Не могу сказать, что Рух наиграл на победу

Премьер-лига

Черкасский клуб минимально уступил львовянам

Вратарь ЛНЗ Пеньков: Не могу сказать, что Рух наиграл на победу

Фото: ФК ЛНЗ

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Вратарь ЛНЗ Герман Пеньков прокомментировал поражение от "Руха" в матче 22-го тура УПЛ (0:1).

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– Эпизод с пенальти. Как действовали в том эпизоде, когда пробивал Притула?

– Не угадал.

– Как оцените действия арбитра в эпизоде с пенальти?

– Смотрел на мяч. Не знаю, был пенальти или нет. Надо посмотреть.

– "Рух" вас в чем-то переигрывал?

– У них был лучше первый тайм, у нас – второй. Не могу сказать, что "Рух" наиграл на победу.

– Какие наставления от тренера получили в перерыве?

– Обсудили пару нюансов. У нас получалось делать то, что и планировали, – сказал Пеньков в эфире УПЛ-ТВ.

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Источник:
УПЛ-ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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