Вратарь ЛНЗ Пеньков: Не могу сказать, что Рух наиграл на победу

Вратарь ЛНЗ Герман Пеньков прокомментировал поражение от "Руха" в матче 22-го тура УПЛ (0:1).

– Эпизод с пенальти. Как действовали в том эпизоде, когда пробивал Притула?

– Не угадал.

– Как оцените действия арбитра в эпизоде с пенальти?

– Смотрел на мяч. Не знаю, был пенальти или нет. Надо посмотреть.

– "Рух" вас в чем-то переигрывал?

– У них был лучше первый тайм, у нас – второй. Не могу сказать, что "Рух" наиграл на победу.

– Какие наставления от тренера получили в перерыве?

– Обсудили пару нюансов. У нас получалось делать то, что и планировали, – сказал Пеньков в эфире УПЛ-ТВ.