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Вратарь ЛНЗ Пеньков: Не могу сказать, что Рух наиграл на победу
Черкасский клуб минимально уступил львовянам
Фото: ФК ЛНЗ
Вратарь ЛНЗ Герман Пеньков прокомментировал поражение от "Руха" в матче 22-го тура УПЛ (0:1).
– Эпизод с пенальти. Как действовали в том эпизоде, когда пробивал Притула?
– Не угадал.
– Как оцените действия арбитра в эпизоде с пенальти?
– Смотрел на мяч. Не знаю, был пенальти или нет. Надо посмотреть.
– "Рух" вас в чем-то переигрывал?
– У них был лучше первый тайм, у нас – второй. Не могу сказать, что "Рух" наиграл на победу.
– Какие наставления от тренера получили в перерыве?
– Обсудили пару нюансов. У нас получалось делать то, что и планировали, – сказал Пеньков в эфире УПЛ-ТВ.
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