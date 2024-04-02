Притула: Никакого давления при пенальти не было - подошел, ударил, забил

Полузащитник "Руха" Остап Притула рассказал о победе над "ЛНЗ" (1:0) в поединке 22-го тура УПЛ.

"Если хочешь стать футболистом – надо всегда играть с горячим сердцем и холодной головой, так что никакого давления [при пенальти] не было. Да понимаю, последние минуты, но никакого давления не было – решил бить, подошел, ударил. Слава Богу, забил. Подсказали подойти ударить – я подошел, забил – значит не прогадали.

Вообще не сомневался, знал, что забью. Это дело уверенности. В первую очередь, хочу поблагодарить Олежика (Федора – прим.). Я сразу увидел, что это пенальти. Был уверен, что просмотрев ВАР, рефери поставит пенальти.