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Притула: Никакого давления при пенальти не было - подошел, ударил, забил

Премьер-лига

Хавбек "Руха" - о победе над "ЛНЗ"

Притула: Никакого давления при пенальти не было - подошел, ударил, забил

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Остап Притула рассказал о победе над "ЛНЗ" (1:0) в поединке 22-го тура УПЛ.

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"Если хочешь стать футболистом – надо всегда играть с горячим сердцем и холодной головой, так что никакого давления [при пенальти] не было. Да понимаю, последние минуты, но никакого давления не было – решил бить, подошел, ударил. Слава Богу, забил. Подсказали подойти ударить – я подошел, забил – значит не прогадали.

Вообще не сомневался, знал, что забью. Это дело уверенности. В первую очередь, хочу поблагодарить Олежика (Федора – прим.). Я сразу увидел, что это пенальти. Был уверен, что просмотрев ВАР, рефери поставит пенальти.

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Виталий Юрьевич (Пономарев – прим.) попросил добавить немного скорости в прессинге, больше гнать мужиков вперед и добиться положительного результата.

Первую игру с "ЛНЗ" мы проиграли, потому что, по моему мнению, мы сидели так же в обороне, позволяли им больше. Мы знали, что они будут обороняться, но нам удалось сломить их оборону.

Не будем забегать вперед [относительно борьбы за еврокубки], сегодня была игра, на следующей неделе будет игра. Мы играем от матча к матчу и каждую игру пытаемся побеждать", – сказал Притула.

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Источник:
УПЛ-ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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