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Хавбек ЛНЗ: Не смогли использовать свои моменты и за это поплатились

Премьер-лига

Виталий Бойко - о поражении от "Руха"

Хавбек ЛНЗ: Не смогли использовать свои моменты и за это поплатились

Фото: ФК ЛНЗ

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Полузащитник "ЛНЗ" Виталий Бойко прокомментировал результат матча 22-го тура УПЛ с "Рухом" (0:1).

"Хорошая игра, тяжелая, но должна была обыгрывать, должна была быть наша победа. Надо было реализовывать свои моменты и не доводить до того, что сейчас будем сидеть в раздевалке с опущенной головой. Используй свои моменты и не жалуйся – на пенальти, на ВАР.

Паузы, фолы, свистки? Мы этого ожидали, никто не хотел проигрывать, была мужская игра. Я считаю, что мы ее не проиграли, просто не смогли использовать свои моменты, и в конце за это поплатились.

Пенальти? Не знаю, я не просматривал, но если арбитр смотрел ВАР, то наверное чистый пенальти", – сказал Бойко.

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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