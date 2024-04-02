  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В отличие от Гуничева, арендованный Черноморцем футболист Александрии не может играть против команды Ротаня
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В отличие от Гуничева, арендованный Черноморцем футболист Александрии не может играть против команды Ротаня

Премьер-лига
Обновлено

Однако Артур Авагимян все равно пропускал бы следующий тур УПЛ из-за дисквалификации

В отличие от Гуничева, арендованный Черноморцем футболист Александрии не может играть против команды Ротаня

Телеграм ФК Чорноморець

Новина українською

В 23-м туре УПЛ "Александрия" на выезде сыграет против "Черноморца". Эту игру точно пропустит один из лидеров одесситов, автор хет-трика в предыдущем матче и претендент на звание лучшего футболиста 22-го тура Артур Авагимян. Он дисквалифицирован из-за четырех желтых карточек.

Однако даже если бы не дисквалификация – Авагимян не играл бы за "Черноморец" против "Александрии". Как удалось выяснить UA-Футбол, такие условия прописаны в контракте об аренде. Поэтому фактически Авагимян "обнулит" дисквалификацию в игре, которую пропускал бы в любом случае.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Авагимян также пропускал матч первого круга между "Александрией" и "Черноморцем". Примечательно, что другой футболист "Александрии", который играет на правах аренды за "Минай", может выступать против своей "материнской" команды. Более того, два гола Егора Гуничева в ворота "Александрии" в сезоне 2023/24 принесли "Минаю" две ничьи (1:1 и 2:2).

Также, как стало известно UA-Футбол, после гостевого матча с "Минаем", в котором "Александрия" упустила победный результат из-за гола Гуничева (2:2), Руслан Ротань выразил свое несогласие с политикой руководства клуба позволять некоторым футболистам играть против своей же команды. Это он сказал владельцам "Александрии", но перед тем высказал свою позицию и публично:

"Авагимян не имел права играть против своей команды, но почему играл Гуничев - не ко мне вопрос. Я соглашался отпустить игрока в аренду, но он не должен был играть против нас. Я знаю, как наши игроки настраиваются на такие матчи. Надо только поздравить "Минай" с очком, а Гуничева - с голом", - сказал Ротань в комментарии УПЛ ТВ.

По теме
yellow-arrow
Лукашенко: Беларусь готовится к войне
yellow-arrow
Буря после затишья. Акценты зрителя на играх 22-го тура УПЛ
yellow-arrow
Ворскла вынудила Динамо забить ей пять, Довбик on fire, а у Пепа снова ОКР. Обзор топ-матчей уик-энда
Руслан Ротань Черноморец (Одесса) ФК Александрия ФК Минай Артур Авагимян Егор Гуничев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости