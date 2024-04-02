В отличие от Гуничева, арендованный Черноморцем футболист Александрии не может играть против команды Ротаня

В 23-м туре УПЛ "Александрия" на выезде сыграет против "Черноморца". Эту игру точно пропустит один из лидеров одесситов, автор хет-трика в предыдущем матче и претендент на звание лучшего футболиста 22-го тура Артур Авагимян. Он дисквалифицирован из-за четырех желтых карточек.

Однако даже если бы не дисквалификация – Авагимян не играл бы за "Черноморец" против "Александрии". Как удалось выяснить UA-Футбол, такие условия прописаны в контракте об аренде. Поэтому фактически Авагимян "обнулит" дисквалификацию в игре, которую пропускал бы в любом случае.

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Авагимян также пропускал матч первого круга между "Александрией" и "Черноморцем". Примечательно, что другой футболист "Александрии", который играет на правах аренды за "Минай", может выступать против своей "материнской" команды. Более того, два гола Егора Гуничева в ворота "Александрии" в сезоне 2023/24 принесли "Минаю" две ничьи (1:1 и 2:2).

Также, как стало известно UA-Футбол, после гостевого матча с "Минаем", в котором "Александрия" упустила победный результат из-за гола Гуничева (2:2), Руслан Ротань выразил свое несогласие с политикой руководства клуба позволять некоторым футболистам играть против своей же команды. Это он сказал владельцам "Александрии", но перед тем высказал свою позицию и публично: