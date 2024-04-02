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Лукашенко: Беларусь готовится к войне

Премьер-лига
Обновлено

Якобы к оборонительной

Лукашенко: Беларусь готовится к войне

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне.

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Об этом сообщает БЕЛТА.

"Мы сейчас тоже копаем землю, как и они (соседние для Беларуси страны. - Ред.), совсем рядом с границей. Только цели у нас совершенно разные. Там роют окопы, траншеи против танков и прочее, увеличивают расходы на ударные вооружения", - отметил самопровозглашенный "президент".

Лукашенко призвал "никому не верить", что Беларусь хочет воевать.

"Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - сказал диктатор.

По его словам, в Беларуси ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются разные виды вооружений и техники.

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Комментарии
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RicoRico (Кривой Рог)
02.04.2024 в 16:35
Ми готуємося до війни. Проти колорадського жука? Проти кого ти можеш воювати, колхозник?
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Комментарии 1
RicoRico (Кривой Рог)
02.04.2024 в 16:35
Ми готуємося до війни. Проти колорадського жука? Проти кого ти можеш воювати, колхозник?
Ответить
0
0

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