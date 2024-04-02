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Лукашенко: Беларусь готовится к войне
Якобы к оборонительной
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне.
Об этом сообщает БЕЛТА.
"Мы сейчас тоже копаем землю, как и они (соседние для Беларуси страны. - Ред.), совсем рядом с границей. Только цели у нас совершенно разные. Там роют окопы, траншеи против танков и прочее, увеличивают расходы на ударные вооружения", - отметил самопровозглашенный "президент".
Лукашенко призвал "никому не верить", что Беларусь хочет воевать.
"Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - сказал диктатор.
По его словам, в Беларуси ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются разные виды вооружений и техники.
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